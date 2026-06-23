Atlético bereaksi "keras" terhadap Barcelona: Klub yang tidak jujur... dan tidak akan lolos dari hukuman!

Atlético Madrid memutuskan untuk memperparah krisis dengan Barcelona dan mengajukan pengaduan resmi ke sistem peradilan olahraga FIFA, dengan menuduh klub Catalan tersebut melakukan negosiasi ilegal dengan penyerang asal Argentina mereka, Julián Álvarez, yang terikat kontrak hingga tahun 2030, dalam langkah yang menandakan akan terjadinya pertarungan hukum sengit antara kedua raksasa Spanyol tersebut.

Sumber-sumber yang dekat dengan Atlético kepada surat kabar Spanyol “AS” menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil menyusul pernyataan mengejutkan Álvarez setelah pertandingan Argentina melawan Austria, ketika ia mengungkapkan keinginannya untuk hengkang dengan mengatakan: "Pindah adalah yang terbaik bagi semua pihak, saya ingin mewujudkan impian saya," meskipun ia tidak secara eksplisit menyebut Barcelona, hal ini memicu kecurigaan pihak Rojiblancos mengenai manuver terselubung dari klub Catalan tersebut.

Tanggapan Atlético pun tegas dan tegas: “Tidak ada jumlah uang yang bisa dibayarkan Barcelona untuk Julian, dan dia tidak akan pindah ke sana. Mereka harus membayar klausul penalti sebesar 500 juta euro atau tidak sama sekali,” dalam pesan yang jelas mencerminkan tekad klub untuk tidak melepaskan bintang mereka.

Atlético pun mengungkit pengalaman pahit sebelumnya dengan Barcelona, merujuk pada kasus Antoine Griezmann pada tahun 2019, ketika Barça dituduh bernegosiasi dengan pemain Prancis tersebut dan keluarganya dengan janji-janji finansial sebelum transfer resminya, serta upayanya musim panas lalu terhadap Nico Williams dari Athletic Bilbao, dengan menyebut praktik-praktik tersebut sebagai “bagian dari strategi yang tidak jujur.”

Sumber-sumber tersebut mengatakan: “Kami telah melihat bagaimana Barcelona beroperasi di masa lalu, semua orang tahu bahwa itu adalah klub yang tidak jujur,” merujuk secara eksplisit pada kasus Negreira dan transaksinya yang kontroversial dengan pemain dari klub pesaing, sambil menambahkan: “Namun, mereka berhadapan dengan klub yang tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja.”

Sumber-sumber tersebut mengungkapkan bahwa telah diadakan pertemuan-pertemuan di antara para pendukung Barcelona dalam beberapa jam terakhir, di mana mereka mendiskusikan prediksi terkait pernyataan Álvarez, sambil berkata dengan nada sinis: “Yang tersisa hanyalah sang pemain yang berbicara,” yang memperkuat keyakinan Atlético bahwa ada koordinasi sebelumnya, sekaligus menegaskan bahwa otoritas olahraga akan menangani penyelidikan dan menghukum para pelanggar.

Krisis ini memicu konflik hukum baru di dunia sepak bola Spanyol, di saat Barcelona berusaha memperkuat barisan serangnya, sementara Atlético tetap mempertahankan bintang Argentina mereka dan menolak segala negosiasi di luar klausul penalti yang sangat tinggi.