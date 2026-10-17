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Major League Soccer
team-logoAtlanta United
Mercedes-Benz Stadium
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Atlanta United vs Inter Miami CF: Siaran Major League Soccer di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja di dunia dengan VPN

Atlanta United vs Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
Major League Soccer

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Cakupan internasional

Negara

Penyiar

Situs web

Argentina

Apple TV

Apple TV

Australia

Apple TV

Apple TV

Austria

Apple TV

Apple TV

Belgia

Apple TV

Apple TV

Brasil

Apple TV

Apple TV

Kanada

Apple TV

Apple TV

Cile

Apple TV

Apple TV

Kolombia

Apple TV

Apple TV

Republik Ceko

Apple TV

Apple TV

Denmark

Apple TV

Apple TV

Mesir

Apple TV

Apple TV

Finlandia

Apple TV

Apple TV

Prancis

Apple TV

Apple TV

Jerman

Apple TV

Apple TV

Britania Raya

Apple TV

Apple TV

India

Apple TV

Apple TV

Indonesia

Apple TV

Apple TV

Italia

Apple TV

Apple TV

Jepang

Apple TV

Apple TV

Meksiko

Apple TV

Apple TV

Belanda

Apple TV

Apple TV

Norwegia

Apple TV

Apple TV

Polandia

Apple TV

Apple TV

Spanyol

Apple TV

Apple TV

Amerika Serikat

Apple TV

Apple TV

Cara menonton Atlanta United vs Inter Miami CF dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN seperti ExpressVPN memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian selanjutnya dalam artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

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Major League Soccer - Pekan 30
Mercedes-Benz Stadium

Pertandingan hari ini antara Atlanta United dan Inter Miami CF akan dimulai pada 18 Oktober 2026 pukul 00.30.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Atlanta United vs Inter Miami CF hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Unduh & instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan disiarkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat).
  3. Hapus tembolok: Terkadang peramban Anda masih menyimpan lokasi lama. Hapus kuki atau segarkan peramban agar perubahan lokasi berlaku.
  4. Mulai menonton: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop memang bisa, tetapi siaran langsung olahraga lebih nikmat di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN tersendiri. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.
  • Apple TV, Roku & konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/mentransmisikan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Atlanta United vs Inter Miami CF

Manajer

  • G. Martino

Performa

ATL

ATL - Performa

DCU
S0-0
POT
M0-1
NYC
S2-2
CIN
K1-3
MTL
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MIA

MIA - Performa

CRU
M2-0
SDI
S2-2
COL
K2-1
DCU
M4-0
NYC
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Atlanta UnitedSeriInter Miami CF
2
1
2
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
FT
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
0
FT
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FT
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
3
FT
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
FT
8Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen

Timur

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Nashville SCNashville SCNSC
2920636322+4166
M
M
M
M
S
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
29141057050+2052
M
M
K
S
S
3
New EnglandNew EnglandNER
29154104841+749
M
K
K
M
M
4
ChicagoChicagoCHI
2914695243+948
K
M
M
M
K
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2913795143+846
K
M
K
M
S
6
PhiladelphiaPhiladelphiaPHI
29136105946+1345
M
M
M
M
M
7
Orlando CityOrlando CityORL
29115135469-1538
S
M
K
K
M
8
New YorkNew YorkRNY
29106133954-1536
K
M
K
M
M
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
2899106068-836
K
M
K
S
S
10
New York City FCNew York City FCNYC
2989124240+233
K
K
S
K
M
11
Toronto FCToronto FCTFC
29712104455-1133
S
M
K
K
K
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2871293647-1133
M
K
S
K
S
13
ColumbusColumbusCOL
2995154447-332
M
K
M
M
K
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2986153648-1230
M
K
S
M
S
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2966173559-2424
K
K
M
K
K
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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