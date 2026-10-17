Cakupan internasional

Cara menonton Atlanta United vs Inter Miami CF dengan VPN

Gemini

VPN seperti ExpressVPN memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian selanjutnya dalam artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

Major League Soccer - Pekan 30 17 Okt 2026 - 19.30 Mercedes-Benz Stadium

Pertandingan hari ini antara Atlanta United dan Inter Miami CF akan dimulai pada 18 Oktober 2026 pukul 00.30.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Atlanta United vs Inter Miami CF hari ini

NordVPN

Unduh & instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan disiarkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat). Hapus tembolok: Terkadang peramban Anda masih menyimpan lokasi lama. Hapus kuki atau segarkan peramban agar perubahan lokasi berlaku. Mulai menonton: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop memang bisa, tetapi siaran langsung olahraga lebih nikmat di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN tersendiri. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.

Apple TV, Roku & konsol : Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/mentransmisikan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

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