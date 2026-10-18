Cakupan Siaran Internasional

Cara menonton Atlanta United vs Inter Miami CF dengan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menyaksikan tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian selanjutnya dalam artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menyaksikan siaran olahraga.

Major League Soccer - Pekan 30 17 Okt 2026 - 19.30 Mercedes-Benz Stadium

Pertandingan Atlanta United melawan Inter Miami CF hari ini akan dimulai pukul 00.30.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Atlanta United vs Inter Miami CF hari ini

NordVPN

Unduh dan pasang : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Britania Raya tetapi ingin menonton siaran dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat). Hapus cache: Terkadang peramban Anda masih menyimpan lokasi lama. Hapus kuki atau muat ulang peramban Anda agar perubahan lokasi berlaku. Mulai menonton: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih seru dinikmati di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.

Apple TV, Roku, dan konsol : Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia dalam pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/mentransmisikan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

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