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Major League Soccer
team-logoAtlanta United
Mercedes-Benz Stadium
team-logoInter Miami CF
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Atlanta United vs Inter Miami CF: Siaran Major League Soccer di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja dengan VPN

Atlanta United vs Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
Major League Soccer

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Cakupan Siaran Internasional

Negara

Penyiar

Situs Web

Argentina

Apple TV

Apple TV

Australia

Apple TV

Apple TV

Austria

Apple TV

Apple TV

Belgia

Apple TV

Apple TV

Brasil

Apple TV

Apple TV

Kanada

Apple TV

Apple TV

Chile

Apple TV

Apple TV

Kolombia

Apple TV

Apple TV

Republik Ceko

Apple TV

Apple TV

Denmark

Apple TV

Apple TV

Mesir

Apple TV

Apple TV

Finlandia

Apple TV

Apple TV

Prancis

Apple TV

Apple TV

Jerman

Apple TV

Apple TV

Britania Raya

Apple TV

Apple TV

India

Apple TV

Apple TV

Indonesia

Apple TV

Apple TV

Italia

Apple TV

Apple TV

Jepang

Apple TV

Apple TV

Meksiko

Apple TV

Apple TV

Belanda

Apple TV

Apple TV

Norwegia

Apple TV

Apple TV

Polandia

Apple TV

Apple TV

Spanyol

Apple TV

Apple TV

Amerika Serikat

Apple TV

Apple TV

Cara menonton Atlanta United vs Inter Miami CF dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menyaksikan tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah tersedia di bagian selanjutnya dalam artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menyaksikan siaran olahraga.

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Major League Soccer - Pekan 30
Mercedes-Benz Stadium

Pertandingan Atlanta United melawan Inter Miami CF hari ini akan dimulai pukul 00.30.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Atlanta United vs Inter Miami CF hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Unduh dan pasang: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Britania Raya tetapi ingin menonton siaran dari Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat).
  3. Hapus cache: Terkadang peramban Anda masih menyimpan lokasi lama. Hapus kuki atau muat ulang peramban Anda agar perubahan lokasi berlaku.
  4. Mulai menonton: Buka situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih seru dinikmati di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.
  • Apple TV, Roku, dan konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia dalam pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/mentransmisikan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kabar tim dan skuad

Susunan Pemain Atlanta United vs Inter Miami CF

4-3-3
Atlanta United crest
Atlanta United
ATL
page.match.formation.title
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
4-3-3
team-logoL. Hoyosteam-logoP. Diazteam-logoE. BaezT. JacobT. JacobJ. AlonsoJ. Alonsoteam-logoM. Amaroteam-logoT. Muyumbateam-logoG. GaloppoB. EmboloB. EmboloM. AlmironM. AlmironA. MiranchukA. MiranchukD. St. ClairD. St. Clairteam-logoG. LujanS. ReguilonS. ReguilonCasemiroCasemiroteam-logoMicaelM. GalarzaM. GalarzaR. De PaulR. De Paulteam-logoD. Ayalateam-logoG. BerterameL. SuarezL. SuarezL. MessiL. Messi
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
4-3-3
Atlanta United

Susunan Pemain Utama

Inter Miami CF

Pemain Pengganti

Manajer

  • G. Martino
  • K. Gonzalez

Performa

ATL

ATL - Performa

DCU
S0-0
POT
M0-1
NYC
S2-2
CIN
K1-3
MTL
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MIA

MIA - Performa

CRU
M2-0
SDI
S2-2
COL
K2-1
DCU
M4-0
NYC
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Atlanta UnitedSeriInter Miami CF
2
1
2
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
FT
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
0
FT
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FT
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
3
FT
Major League Soccer
Atlanta United badge
Atlanta United
ATL
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
FT
8Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen

Timur

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Nashville SCNashville SCNSC
3020736423+4167
S
M
M
M
M
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
30151057351+2255
M
M
M
K
S
3
New EnglandNew EnglandNER
30164104941+852
M
M
K
K
M
4
ChicagoChicagoCHI
30146105244+848
K
K
M
M
M
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
3013895345+847
S
K
M
K
M
6
PhiladelphiaPhiladelphiaPHI
30137106148+1346
S
M
M
M
M
7
Orlando CityOrlando CityORL
30125135870-1241
M
S
M
K
K
8
New YorkNew YorkRNY
30106143956-1736
K
K
M
K
M
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
2999116070-1036
K
K
M
K
S
10
Toronto FCToronto FCTFC
30812104655-936
M
S
M
K
K
11
ColumbusColumbusCOL
30105154647-135
M
M
K
M
M
12
New York City FCNew York City FCNYC
30810124341+234
S
K
K
S
K
13
DC UnitedDC UnitedDCU
29712103751-1433
K
M
K
S
K
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3086163751-1430
K
M
K
S
M
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3067173660-2425
S
K
K
M
K
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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