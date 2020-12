Atasi Newcastle United, Pep Guardiola Minta Manchester City Tetap Fokus

Guardiola berhasil membawa City ke peringkat lima klasemen namun menegaskan apapun bisa terjadi di sisa kompetisi.

Pep Guardiola mengungkap rasa puas setelah menaklukkan , namun dia menyadari jika perjalanan musim tidak akan sepenuhnya mulus.

Gol Ilkay Gundogan dan Ferran Torres memastikan kemenangan the Blues atas the Magpies sehingga the Etihad bisa berpesta kemenangan di Boxing Day.

Hasil ini membuat posisi City naik ke peringkat lima klasemen sementara, tertinggal empat poin dari zona Liga Champions dan tiga dari yang menguasai urutan dua.

Lebih banyak tim

City sekarang berada di posisi yang lebih familiar di klasemen namun Guardiola menolak untuk besar kepala dan memilih fokus dengan merujuk pada jadwal padat yang harus dilakoni timnya.

"Pertandingan rumit dengan cuaca dan lawan yang dikenal sulit untuk dibobol," ujarnya setelah pertandingan.

"Tetapi kami memainkan tempo yang tepat. Hari ini positioning pemain sempurna, sayang kami tidak bisa mencetak lebih banyak gol namun apapun itu kami berhasil meraih hasil yang diinginkan."

"Kami tidak bisa berpikir banyak, jadwal bermain datang setiap tiga hari. Para pemain tetap berkomitmen dan fokus."

"Kami masih jauh dari puncak klasemen, pekan lalu kami menempati peringkat 10, musim terasa naik dan turun. Semua tim merasakan hasil yang aneh. Di musim ini kami harus tenang dalam situasi bagus ataupun buruk."

Di waktu yang sama Guardiola mengeluarkan krtik pada jadwal pertandingan di periode Natal, dengan City harus bermian lagi pada 29 Desember nanti lawan .

"Besok, para pemain harus memulihkan sekaligus mempersiapkan diri hanya dalam waktu satu hari," lanjutnya.

"Pandemi membuat kami berada di situasi ekstrim, tetapi begitulah bagaimana Inggris dan FA menyikapi, kami hanya bisa menerimanya."