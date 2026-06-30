Atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur... Bintang Real Madrid akan hadir di pengadilan

Sebuah pengadilan di Alcobendas, ibu kota Spanyol, Madrid, telah memulai persidangan terhadap bek Real Madrid, Ferland Mendy, terkait insiden yang terjadi pada 4 Januari 2023.

Insiden tersebut bermula ketika empat anjing milik sang pemain melarikan diri dari rumahnya, dan salah satunya menyerang dua anjing di jalan, yang mengakibatkan seorang pemuda berusia 17 tahun terluka saat berusaha menolong seorang wanita yang anjingnya sedang diserang.

Menurut hasil awal penyelidikan Kejaksaan Agung, sebagaimana dilaporkan oleh "Mundo Deportivo", salah satu anjing Mendy—yang termasuk ras besar—menyerang seekor anjing ras "Dachshund" dan menggigit punggungnya, sehingga menyebabkan luka serius yang kemudian mengharuskan anjing tersebut dimatikan secara manusiawi.

Ketika remaja berusia 17 tahun itu mencoba menengahi, ia digigit di kaki kirinya, sementara anjingnya yang berjenis ras Jerman mengalami luka di leher dan dada yang memerlukan tindakan bedah.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa keempat anjing tersebut—yang terdiri dari ras Mastiff, Kangal Turki, dan Great Dane—tidak dilengkapi dengan chip identifikasi elektronik dan asuransi kewajiban hukum yang wajib, serta belum divaksinasi terhadap rabies.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Mendi “telah lalai dalam kewajiban merawat dan mengawasi hewan-hewan tersebut”, karena ia tidak memastikan gerbang rumah tertutup setelah mobil masuk, sehingga memungkinkan anjing-anjing tersebut melarikan diri dan berkeliaran tanpa pengawasan di jalan, “yang menciptakan situasi yang menimbulkan bahaya nyata bagi manusia dan hewan”.

Mendi didakwa dengan tuduhan penganiayaan ringan. Kejaksaan menuntut denda sebesar 1.200 euro, ditambah ganti rugi: 450 euro untuk pemilik anjing yang mati, 4.970 euro untuk pemuda yang terluka, dan 240 euro untuk pemilik anjing kedua yang terluka.

Di sisi lain, jaksa penuntut swasta yang diwakili oleh kantor “99 Abogados” menaikkan batas tuntutan, dan menuduh sang pemain menyebabkan cedera serius akibat kelalaian, serta menuntut hukuman penjara selama enam bulan, ganti rugi sebesar 20 ribu euro untuk pemuda tersebut, dan 2.500 euro untuk seorang anggota keluarga pemilik anjing yang terluka.

Hakim penyidik di Alcobendas telah mengeluarkan perintah pada 7 Januari lalu untuk membuka persidangan dan menetapkan jaminan sebesar 7.410 euro bagi sang pemain guna menutupi ganti rugi tersebut. Kasus ini dijadwalkan akan disidangkan di Pengadilan Pidana Nomor 26 di Madrid, namun tanggal persidangan belum ditentukan hingga saat ini.