Atas perintah Vising... Al-Ittihad membatalkan rencana untuk merekrut mantan pemain Al-Nassr dan Al-Hilal

Klub Al-Ittihad membatalkan rencana untuk merekrut mantan pemain dua rival abadinya, Al-Nassr dan Al-Hilal, berdasarkan keputusan pelatih asal Jerman, Jens Wessing.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Khalid Al-Ghanam, pemain sayap Al-Ittifaq, akan tiba di kamp latihan tim di kota Alicante, Spanyol, besok Minggu, setelah negosiasi transfernya ke klub Al-Ittihad menemui jalan buntu.

Sebelumnya, klub Al-Ittihad dan Al-Ittifaq telah mencapai tahap lanjutan dalam negosiasi untuk menyelesaikan transfer Khalid Al-Ghanam, sebelum negosiasi tersebut tiba-tiba terhenti.

Surat kabar Saudi tersebut menjelaskan bahwa penyebab terhentinya negosiasi ini adalah pelatih asal Jerman, Jens Wessing, yang belum memberikan persetujuannya kepada manajemen Al-Ittihad untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut secara resmi.

Selain itu, klub Al-Ittifaq bersikeras meminta 10 juta dolar AS sebagai syarat untuk menyetujui transfer pemain sayap asal Saudi Arabia tersebut ke Al-Ittihad, yang hingga kini menghambat penyelesaian resmi kesepakatan tersebut.

Diharapkan dalam beberapa jam ke depan, masalah ini akan diselesaikan secara resmi, baik dengan dilanjutkannya negosiasi kembali maupun dengan ditutupnya proses transfer secara total.

Pemain berusia 25 tahun ini telah menarik perhatian beberapa klub, berkat penampilan gemilangnya musim lalu, di mana ia menjadi pemain Saudi dengan jumlah gol terbanyak di Liga Roshen, yakni 13 gol.

Al-Ghanam sebelumnya pernah membela sejumlah klub Saudi, mulai dari Al-Qadisiyah di mana ia bermain selama satu musim bersama tim utama, Al-Nassr yang ia bela selama 3 tahun, Al-Fateh, Al-Ittifaq, serta Al-Hilal yang ia bela sebagai pemain pinjaman pada musim sebelum lalu.