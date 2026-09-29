Pelatih Italia Simone Inzaghi, juru taktik tim utama klub Al Hilal, memutuskan untuk memanfaatkan tim U-21 guna mempersiapkan diri menghadapi laga El Clasico yang dinanti melawan Al Ittihad di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal akan menjamu Al Ittihad pada 10 Oktober mendatang di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn.

Surat kabar Saudi "Arriyadiyah" menyebut bahwa Al Hilal mulai bersiap untuk laga tersebut pada Selasa ini, setelah mendapat libur panjang selama 9 hari penuh, selama periode jeda internasional saat ini.

Al Hilal akan kembali menjalani latihan dengan kehadiran sejumlah pemain tim U-21, yang berlaga di Liga Joy Elite, guna menutupi banyaknya absensi yang tengah dialami tim utama saat ini.

"Sang Pemimpin" kehilangan Mohammed Al Owais, Hassan Tambakti, Motaib Al Harbi, Mohammed Mazhari, Nasser Al Dawsari, Mohammed Kanno, dan Sultan Mandash, karena keberadaan mereka bersama timnas Saudi di Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Selain itu, Al Hilal juga kehilangan pemain Maroko Yassine Bounou, pemain Senegal Kalidou Koulibaly, pemain Prancis Simon Bouabré, pemain Belanda Crysencio Summerville, pemain Portugal Rúben Neves, dan pemain Serbia Sergej Milinkovic-Savic, karena keberadaan mereka bersama timnas masing-masing selama periode jeda internasional saat ini.

Al Hilal memasuki El Clasico melawan Al Ittihad demi meraih kemenangan baru untuk mempertahankan puncak klasemen, karena mereka memuncaki tabel klasemen dengan 18 poin, unggul satu poin atas "Sang Kolonel" yang berada di posisi kedua.

Perlu diingat bahwa tim U-21 Al Hilal menempati peringkat keempat di Liga Joy Elite dengan 10 poin, yang diraih dari 3 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, tertinggal 3 poin di belakang Al Ittihad sang pemuncak klasemen.