Atalanta, Palladino: "Semoga tidak ada yang cedera saat membela tim nasional, kami yakin bisa membalikkan keadaan"

Setelah kemenangan atas Verona, pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, angkat bicara dan memulai dengan mengatakan: "Saya senang dengan kemenangan ini, namun kami memberi ruang kepada Hellas Verona dan seharusnya tidak boleh begitu. Saya senang dengan para pemain karena mereka bermain dengan baik, meski kondisi fisik mereka menurun. Kini kami perlu mengumpulkan energi yang sangat penting untuk terus memperjuangkan tiket ke kompetisi Eropa."





Ia kemudian melanjutkan dengan membahas jadwal timnas: "Kita harus berharap, pertama-tama, tidak ada yang cedera saat membela timnas. Kita punya banyak laga krusial dan harus memberikan segalanya untuk memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Kita sempat berada di peringkat ke-13 dan berhasil bangkit. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Atalanta yang telah memberikan segalanya.





Masukan dari para pemain yang kembali juga penting: “De Ketelaere, Raspadori, dan Ederson tampil bagus, tapi mereka butuh menit bermain.” Di lini pertahanan, sebaliknya, kepuasan penuh: “Senang tidak kebobolan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh tim.”





Ia kemudian melanjutkan, terkait upacara untuk Marten De Roon: “Marten telah memberikan banyak hal kepada Atalanta dan cinta ini telah dibalas. Saya katakan padanya untuk bangga atas pencapaian ini.”





Akhirnya, ia menyimpulkan dengan menekankan bahwa: “Kami memiliki delapan pertandingan penentu, kami harus berjuang sekuat tenaga, tanpa melupakan bahwa kami juga memiliki Coppa Italia, di mana kami ingin melangkah sejauh mungkin. Saya akan menuntut banyak dari para pemain; jika kami memiliki mentalitas yang tepat, kami bisa menorehkan sejarah.”