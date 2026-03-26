Atalanta, kabar buruk bagi Hien: absen karena cedera pada babak pertama pertandingan Ukraina vs Swedia

Tidak ada kabar baik dari laga Ukraina vs Swedia bagi Atalanta dan Raffaele Palladino. Pada babak pertama pertandingan kualifikasi playoff Piala Dunia ini, Isak Hien, pemain inti Swedia, terpaksa keluar lapangan pada menit ke-37. Bek tengah Atalanta itu terjatuh ke tanah dan meminta diganti karena mengalami masalah otot yang mengkhawatirkan menjelang pertandingan-pertandingan Atalanta berikutnya.

APA YANG TERJADI - Hien terhenti karena masalah pada paha kirinya. Bek tengah tersebut mendapat perawatan dari staf medis Swedia dan keluar lapangan dengan perban tebal di kakinya. Kondisinya akan diklarifikasi dalam beberapa hari ke depan, namun, jika Swedia lolos ke babak berikutnya, ia kemungkinan akan absen dalam pertandingan melawan Polandia atau Albania.