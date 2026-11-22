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Atalanta-Inter menjadi laga besar penutup hari Minggu pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Pertandingan ini sangat penting mengingat hasil para pesaing langsung: Inter dalam perburuan gelar Serie A, sementara tuan rumah asal Bergamo mengejar tempat di kompetisi Eropa.

Karena itu pula, tekanan besar akan tertuju kepada wasit Maresca, yang ditunjuk oleh Orsato untuk memimpin pertandingan, dengan duet Gariglio-Di Paolo bertugas di ruang VAR. Calciomercato akan melaporkan secara langsung semua keputusan wasit yang paling diperdebatkan dalam pertandingan ini.



DAFTAR LENGKAP PERANGKAT PERTANDINGAN

ATALANTA – INTER pukul 20.45

MARESCA

ROSSI M. - MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

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SEMUA KEJADIAN



90' PENALTI - De Ketelaere melompat tinggi untuk menyundul bola sambil dengan cerdik berduel dengan Bastoni. Kehilangan keseimbangan, Bastoni merentangkan dan mengangkat kedua lengannya. Bola sundulan pemain Belgia itu mengenai lengan bek Italia tersebut yang terangkat. Maresca memberikan penalti, sementara Inter memprotes kontak siku mantan pemain AC Milan itu pada bahu Bastoni.



Marelli: "Kedua lengan Bastoni terlalu tinggi dan menjauh dari tubuh. Dalam kasus seperti ini, keputusan penalti tepat."



75' PENALTI - Thuram melewati semua pemain, termasuk Sportiello, lalu menembak. Zappacosta membelokkan bola di garis gawang. Pemain sayap itu terjatuh dan menahan bola dengan tangan, lalu menyentuhnya lagi agar bola tidak masuk.



KOMENTAR MARELLI - Marelli: "Gerakan kedua itulah yang dapat dihukum. Gerakan saat ia terjatuh di atas bola tidak dapat dihukum. Dari posisi di tanah, gerakan keduanya dilakukan agar bola tidak tetap berada di area tersebut. Kartu kuning tepat karena bola berhenti, sebab pada sentuhan kedua itu bola tidak akan masuk."



65' LEMPARAN KE DALAM BERPINDAH - Carlos Augusto terlalu lama bersiap melakukan lemparan ke dalam dan akhirnya menyerahkannya kepada Bastoni. Namun, Maresca sudah mulai menghitung sampai lima dan akhirnya meniup peluit untuk menyerahkan lemparan ke dalam kepada lawan akibat membuang waktu.



58' KARTU KUNING UNTUK SCALVINI - Thuram melancarkan serangan balik seorang diri menghadapi empat pemain. Saat berbelok ke kiri, ia dijatuhkan Scalvini di tepi kotak penalti. Kartu kuning yang sepenuhnya tepat.



42' ATALANTA MELAYANGKAN PROTES KERAS

Atalanta memprotes keras Maresca, yang menghentikan potensi serangan balik tim asal Bergamo itu dengan meniup peluit atas pelanggaran Zalewski terhadap Sucic di area sepertiga akhir lapangan.



35' CARLOS AUGUSTO MEMBUAT SEMUA PEMAIN TETAP ONSIDE PADA SKOR 2-1

Gol Atalanta yang mengubah skor menjadi 1-2 juga sah. Zalewski, yang menerima umpan terobosan, tetap onside karena posisi Carlos Augusto. Setelah bola diumpan ke belakang, Elmas melepaskan percobaan tembakan yang kurang sempurna, tetapi ia tidak melakukan pelanggaran dan berhasil mencetak gol.



32' GOL 2-0 SAH

Gol Inter yang mengubah skor menjadi 2-0 juga sah. Pio Esposito melompat tinggi tanpa kawalan di tengah kotak penalti dan tidak ada pemain Atalanta yang dihalangi.



29' BARELLA SEHARUSNYA MENDAPAT KARTU KUNING

Barella melakukan tekel keras dari belakang terhadap Ederson, yang sedang melindungi bola di dekat garis samping pada sepertiga pertahanan Atalanta. Maresca bergegas menghampiri pemain Inter itu sambil mengancam akan mengeluarkan kartu, tetapi akhirnya hanya memberikan teguran lisan.



20' MARTINEZ PROTES

Josep Martinez memprotes setelah kehilangan bola saat maju ke tengah kotak penalti untuk menghadapi tendangan sudut. Kiper itu mengeluhkan adanya kontak, tetapi kontak tersebut bukan berasal dari pemain Atalanta, melainkan dari rekan setimnya.



16' GOL PIO ESPOSITO YANG MEMBUAT SKOR 1-0 SAH

Semuanya sesuai aturan, meski para pemain belakang Atalanta mengangkat tangan saat Pio Esposito mencetak gol. Barella bergerak lebih cepat daripada semua pemain lain setelah sapuan pendek Scalvini dan mencoba menembak. Bola jatuh ke kaki Pio Esposito, yang berada dalam posisi onside saat mulai bergerak dan mencetak gol pembuka.