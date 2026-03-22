Atalanta, de Roon yang legendaris: ia adalah pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah klub, menggeser rekor Bellini

Masuk dalam legenda. Kapten dan gelandang Atalanta, Marten de Roon, mencatatkan sejarah saat melawan Verona: ia kini secara resmi menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk klub asal Bergamo tersebut. Dengan penampilannya hari ini melawan Verona, jumlah penampilannya menjadi 436: mengalahkan rekor Gianpaolo Bellini, yang membela Atalanta dari tahun 1998 hingga 2016, dan mengakhiri kariernya dengan 435 penampilan.





REKOR - Pemain asal Belanda ini tiba di Bergamo pada 2015; kemudian bermain selama satu tahun di Middlesbrough dan kembali pada 2017: hampir 10 tahun kemudian, ia menjadi pemegang rekor sepanjang masa, mengungguli mantan kapten, serta Mario Pasalic, rekan setimnya saat ini.