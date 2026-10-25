Atalanta, Bellanova harus menepi: diganti saat melawan Frosinone, ini alasannya

Atalanta kembali dihantam cedera: Atalanta: sudah pada menit ke-29 babak pertama laga melawan Frosinone, Maurizio Sarri terpaksa kehilangan Raoul Bellanova, yang digantikan oleh Bernasconi.

Pemain sayap asal Italia itu terjatuh setelah berlari cepat di sisi lapangan. Ia langsung meminta diganti sambil memegangi bagian dalam paha kirinya yang terasa sakit. Ia kemungkinan mengalami masalah otot. Kondisinya akan dievaluasi dalam beberapa jam ke depan untuk mengetahui seberapa parah masalah tersebut.