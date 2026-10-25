Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Bellanova AtalantaGetty Images
Diterjemahkan oleh

Atalanta, Bellanova harus menepi: diganti saat melawan Frosinone, ini alasannya

Atalanta

Atalanta kembali dihantam cedera: Atalanta: sudah pada menit ke-29 babak pertama laga melawan Frosinone, Maurizio Sarri terpaksa kehilangan Raoul Bellanova, yang digantikan oleh Bernasconi.

Pemain sayap asal Italia itu terjatuh setelah berlari cepat di sisi lapangan. Ia langsung meminta diganti sambil memegangi bagian dalam paha kirinya yang terasa sakit. Ia kemungkinan mengalami masalah otot. Kondisinya akan dievaluasi dalam beberapa jam ke depan untuk mengetahui seberapa parah masalah tersebut.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google