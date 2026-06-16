Aswad al-Rafidain sebagai kekuatan penyerang... dan Batalion Norwegia yang dipimpin oleh Haaland dan Odegaard

Pelatih kepala tim nasional Irak, Graham Arnold, telah menetapkan susunan pemain inti yang akan diturunkan oleh "Singa Sungai Tigris" dalam laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026 melawan tim nasional Norwegia.

Kedua tim akan bertanding pada pukul satu dini hari Rabu (waktu Makkah) dalam laga pembuka Grup 9 yang juga dihuni oleh Prancis dan Senegal.

Susunan pemain Irak tidak banyak berubah dari pertandingan persahabatan sebelum terakhir yang dimainkan Arnold melawan Spanyol, di mana kedua tim bermain imbang 1-1.

Susunan pemain Irak untuk pertandingan melawan Norwegia adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Jalal Hassan.

Pertahanan: Akam Hashim, Zaid Tahsin, Mirhas Doski.

Lini tengah: Hussein Ali, Zaid Ismail, Amir Al-Amari, Ibrahim Baish.

Penyerang: Ali Jasim, Ayman Hussein, Ali Al-Hammadi.

Di sisi lain, bintang Manchester City Erling Haaland akan memimpin lini serang Norwegia dalam pertandingan melawan Irak, didampingi oleh dua bintang Arsenal dan Atlético Madrid, Martin Ødegaard dan Alexander Sørloth.

Susunan pemain Norwegia yang dipilih oleh pelatih Ståle Solbakken sama persis dengan pertandingan yang digelar sebelum dimulainya turnamen melawan Maroko, yaitu sebagai berikut:

Penjaga gawang: Orian Niland.

Bek: Christopher Ajer, Müller-Wolf, Julian Ræerson, Torbjørn Hegim.

Lini tengah: Sander Bjerg, Martin Ødegaard, Fredrik Orsens.

Penyerang: Antonio Nosa, Alexander Sorloth, Erling Haaland.

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