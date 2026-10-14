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Villa Park
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Aston Villa vs Fenerbahce: Siaran Liga Champions di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja dengan VPN

Aston Villa vs Fenerbahce
Aston Villa
Fenerbahce
Champions League

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Cakupan internasional

Negara

Saluran penyiar

Situs utama

Aljazair

beIN Sports HD 4

beIN Sports

Argentina

ESPN3 Argentina

ESPN Argentina

Australia

Stan Sport

Stan Sport

Austria

Sky Sport Austria 1

Sky Austria

Brasil

TNT Brasil

TNT Sports Brazil

Kanada

DAZN Canada

DAZN Canada

Cile

ESPN3 Chile

ESPN Chile

Tiongkok

iQiyi

iQiyi

Kolombia

ESPN3 Colombia

ESPN Colombia

Mesir

beIN Sports HD 4

beIN Sports

Prancis

Canal+ Sport

Canal+

Jerman

DAZN Germany

DAZN Germany

India

Sony LIV

Sony LIV

Indonesia

Vidio

Vidio

Jepang

WOWOW Cinema

WOWOW

Kazakhstan

Q Arena

Q Arena

Meksiko

TNT Sports Mexico

TNT Sports

Peru

ESPN3 Colombia

ESPN Peru

Arab Saudi

beIN Sports HD 4

beIN Sports

Spanyol

Movistar+

Movistar Plus+

Turki

TRT 1

TRT 1

Britania Raya

TNT Sports 2

TNT Sports

Amerika Serikat

Paramount+

Paramount+

Uzbekistan

Q Arena

Q Arena

Venezuela

ESPN3 Colombia

ESPN Venezuela

Cara menonton Aston Villa vs Fenerbahce dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan di bagian selanjutnya artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

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Champions League - Pekan 2
Villa Park

Pertandingan Aston Villa melawan Fenerbahce hari ini akan dimulai pada 14 Oktober 2026 pukul 20.00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Aston Villa vs Fenerbahce hari ini

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  1. Unduh & instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya ke perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Britania Raya tetapi ingin menonton siaran Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat).
  3. Hapus cache: Terkadang peramban masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau muat ulang peramban untuk memastikan perubahan lokasi berlaku.
  4. Mulai menonton: Buka situs web atau aplikasi saluran penyiar Anda dan nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi tayangan olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN khusus. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.
  • Apple TV, Roku & konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Aston Villa vs Fenerbahce

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonEdersonEdersonN. SemedoN. SemedoM. SkriniarM. SkriniarN. AkeN. AkeA. BrownA. BrownM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteB. ElmazB. ElmazV. MuriqiV. MuriqiK. AkturkogluK. AkturkogluM. GreenwoodM. Greenwood
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-2-3-1
Aston Villa

Susunan Pemain Utama

Fenerbahce

Manajer

  • U. Emery
  • I. Kartal

Perkiraan susunan sebelas pemain Emery menempatkan Zion Suzuki di bawah mistar, dengan empat bek yang terdiri dari Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres, dan Victor Nilsson Lindeloef. Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn, dan Boubacar Kamara diperkirakan mengisi lini tengah dan area sayap, sementara Emiliano Buendia dan Nicolas Jackson memimpin lini serang. Villa tidak dapat diperkuat Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka, dan Brian Madjo karena cedera.

Untuk Fenerbahce, perkiraan susunan pemain inti Kartal menempatkan Ederson di bawah mistar, di belakang lini pertahanan yang terdiri dari Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, dan Archie Brown. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, dan Bartug Elmaz diperkirakan beroperasi di lini tengah, dengan Kerem Akturkoglu dan Mason Greenwood mendukung Vedat Muriqi di lini depan. Jayden Oosterwolde dan Mert Muldur sama-sama tercatat cedera dan tidak akan tersedia untuk lawatan ke Birmingham.

Performa

AVL

AVL - Performa

NFO
K1-2
COV
M1-3
TOT
M2-3
SEV
M1-3
BRE
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
FB

FB - Performa

ROM
S1-1
GAZ
S0-0
EYU
M8-0
TUT
M0-2
RIZ
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Aston Villa meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir imbang 2-2 melawan Brentford di Liga Primer, sementara kemenangan 2-3 di markas Tottenham Hotspur menjadi hasil liga paling menonjol dalam periode tersebut. Villa juga mengalahkan Coventry City 1-3 di Piala Carabao dan memenangi laga persahabatan melawan Sevilla. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi di kandang melawan Nottingham Forest dengan skor 1-2 di Liga Primer.

Fenerbahce memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, mencatat satu hasil imbang dan tidak menelan kekalahan dalam periode itu. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan meyakinkan 3-0 di markas Rizespor dalam Super Lig, sementara kemenangan 8-0 atas Eyupspor pada awal September tetap menjadi bukti paling tegas ketajaman lini serang mereka musim ini. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Roma di Liga Champions dan 0-0 melawan Gaziantep FK, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan satu gol dalam lima laga terakhir.

Rekor pertemuan

Head to Head

Aston VillaSeriFenerbahce
1
0
0
Europa League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FT
1Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/1

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua klub berlangsung di Liga Europa pada 22 Januari 2026, ketika Fenerbahce mengalahkan Aston Villa 1-0 di kandang. Hasil itu membuat klub Turki tersebut unggul dalam rekor pertemuan kedua tim.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
6
ComoComoCOM
110041+33
M
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
22
RomaRomaROM
10101101
S
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
25
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
26
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
28
InterInterINT
200246-20
K
K
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
30
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
31
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
32
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Liga Champions, Aston Villa saat ini berada di posisi kesembilan, sementara Fenerbahce menempati posisi ke-20. Kedua klub berupaya memperbaiki posisi mereka di grup seiring berjalannya kompetisi.

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