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Cara menonton Aston Villa vs Fenerbahce dengan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi daring yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan di bagian selanjutnya artikel ini. Anda juga dapat membaca panduan kami tentang VPN terbaik untuk menonton siaran olahraga.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Villa Park

Pertandingan Aston Villa melawan Fenerbahce hari ini akan dimulai pada 14 Oktober 2026 pukul 20.00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Aston Villa vs Fenerbahce hari ini

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Unduh & instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini), lalu unduh aplikasinya ke perangkat Anda. Hubungkan ke server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server di negara tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Britania Raya tetapi ingin menonton siaran Amerika Serikat, hubungkan ke server di Amerika Serikat). Hapus cache: Terkadang peramban masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau muat ulang peramban untuk memastikan perubahan lokasi berlaku. Mulai menonton: Buka situs web atau aplikasi saluran penyiar Anda dan nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi tayangan olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara menggunakan VPN di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN khusus. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk ke akun, lalu hubungkan seperti saat menggunakan ponsel.

Apple TV, Roku & konsol : Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Cara termudah untuk mengatasinya adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau mencerminkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Kabar tim & skuad

Perkiraan susunan sebelas pemain Emery menempatkan Zion Suzuki di bawah mistar, dengan empat bek yang terdiri dari Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres, dan Victor Nilsson Lindeloef. Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn, dan Boubacar Kamara diperkirakan mengisi lini tengah dan area sayap, sementara Emiliano Buendia dan Nicolas Jackson memimpin lini serang. Villa tidak dapat diperkuat Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka, dan Brian Madjo karena cedera.

Untuk Fenerbahce, perkiraan susunan pemain inti Kartal menempatkan Ederson di bawah mistar, di belakang lini pertahanan yang terdiri dari Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, dan Archie Brown. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, dan Bartug Elmaz diperkirakan beroperasi di lini tengah, dengan Kerem Akturkoglu dan Mason Greenwood mendukung Vedat Muriqi di lini depan. Jayden Oosterwolde dan Mert Muldur sama-sama tercatat cedera dan tidak akan tersedia untuk lawatan ke Birmingham.

Performa

Aston Villa meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir imbang 2-2 melawan Brentford di Liga Primer, sementara kemenangan 2-3 di markas Tottenham Hotspur menjadi hasil liga paling menonjol dalam periode tersebut. Villa juga mengalahkan Coventry City 1-3 di Piala Carabao dan memenangi laga persahabatan melawan Sevilla. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi di kandang melawan Nottingham Forest dengan skor 1-2 di Liga Primer.

Fenerbahce memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, mencatat satu hasil imbang dan tidak menelan kekalahan dalam periode itu. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan meyakinkan 3-0 di markas Rizespor dalam Super Lig, sementara kemenangan 8-0 atas Eyupspor pada awal September tetap menjadi bukti paling tegas ketajaman lini serang mereka musim ini. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Roma di Liga Champions dan 0-0 melawan Gaziantep FK, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan satu gol dalam lima laga terakhir.

Rekor pertemuan

Head to Head Seri 1 0 0 Europa League Fenerbahce FB 0 Aston Villa AVL 1 FT 1 Gol yang Dicetak 0 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 0 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 0 / 1

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua klub berlangsung di Liga Europa pada 22 Januari 2026, ketika Fenerbahce mengalahkan Aston Villa 1-0 di kandang. Hasil itu membuat klub Turki tersebut unggul dalam rekor pertemuan kedua tim.

Klasemen

Di klasemen Liga Champions, Aston Villa saat ini berada di posisi kesembilan, sementara Fenerbahce menempati posisi ke-20. Kedua klub berupaya memperbaiki posisi mereka di grup seiring berjalannya kompetisi.