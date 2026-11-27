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Aston Villa dilaporkan terbuka melepas Alejandro Garnacho pada Januari jika klub luar negeri dapat mencapai kesepakatan dengan klub pemiliknya, Chelsea. Sejak datang sebagai pemain pinjaman pada Juli, pemain sayap itu baru bermain 34 menit di Liga Primer. Ia tak lagi mendapat tempat dalam pilihan Unai Emery dan baru-baru ini menghapus rujukan tentang Villa dari profil Instagram-nya.

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Villa siap melepas Garnacho

Menurut The Athletic, Villa bersedia mengakhiri masa peminjaman Garnacho lebih awal pada musim dingin ini setelah kiprahnya mengecewakan. Meski sebelumnya Emery meyakinkan pemain sayap itu untuk tetap berada di Inggris, penampilannya dalam latihan belum membuatnya mendapat menit bermain secara reguler. Ia tidak masuk skuad pertandingan dalam tiga laga berturut-turut , termasuk lawatan Liga Champions ke Galatasaray pada Selasa, ketika Villa hanya membawa 11 dari 12 pemain pengganti yang diizinkan.

Kewajiban terhadap Chelsea mempersulit kepergian pada musim dingin

Situasi Garnacho diperumit oleh ketentuan peminjamannya dari Chelsea pada Juli, yang mencakup kewajiban mempermanenkan transfernya seharga £42,5 juta jika ia mencapai ambang jumlah penampilan yang rendah. Pada Oktober lalu, orang-orang di internal klub mengatakan kepada media tersebut bahwa mereka akan sangat terkejut jika ia tidak bertahan setelah musim ini, sementara staf telah diberi tahu bahwa transfer permanen sangat mungkin terjadi.

Meski begitu, laporan tersebut menyebut belum jelas apakah Chelsea bersedia mempertimbangkan tawaran dari luar negeri. Tanpa klausul pemanggilan kembali dan dengan menganggap ambang penampilan itu "mudah dicapai", Chelsea mengandalkan kepastian menerima biaya transfer dari Villa. Garnacho semakin memicu pembicaraan soal kepergiannya dengan menghapus unggahan terkait Villa dari Instagram, sementara unggahan tentang keberhasilannya menjuarai Piala FA 2024 bersama Manchester United tetap disematkan.

Emery memimpin perombakan skuad yang lebih luas

Melepas penyerang yang ada saat ini menjadi prioritas Villa, meski mereka belum pernah melewati satu bursa transfer tanpa merekrut pemain selama lebih dari satu dekade dan ingin kembali tampil di Liga Champions. Emery tetap menjadi pengambil keputusan akhir dalam perekrutan, bekerja bersama direktur operasional sepak bola Damian Vidagany, direktur olahraga Roberto Olabe, dan kepala pemandu bakat Alberto Benito.

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Media tersebut mencatat bahwa Villa juga sedang mengevaluasi beberapa posisi untuk 2027, termasuk kiper pelapis Zion Suzuki mengingat kontrak Marco Bizot akan berakhir, serta bek tengah berkaki kiri mengingat usia Tyrone Mings dan kaitan Pau Torres dengan Villarreal. Mereka juga bisa mengincar penyerang alternatif bagi Nicolas Jackson dan bek kanan, bergantung pada perkembangan Brian Madjo serta peminjaman Aaron Wan-Bissaka dari West Ham.

Bursa Januari menanti pemain sayap yang frustrasi

Masa depan Garnacho dalam waktu dekat kini bergantung pada apakah klub-klub luar negeri mengajukan tawaran yang dapat diterima Chelsea pada bursa musim dingin. Sementara itu, laporan yang sama menyebut Villa bisa kembali mengejar penyerang Real Madrid berusia 20 tahun, Endrick, yang pernah mereka minati dan juga menarik minat Roma serta Milan, jika mereka mengosongkan tempat di lini serang. Bagaimanapun, Januari akan menjadi periode penting bagi tim Emery saat mereka menyeimbangkan perampingan skuad dengan upaya lolos ke Liga Champions.