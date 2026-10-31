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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Aston Villa tempuh langkah hukum terhadap Jamie Carragher atas ‘hinaan yang tidak dapat diterima’ setelah pengamat Sky Sports itu menyuruh suporter ‘tutup mulut, sialan’ saat mengomel soal Unai Emery ke Man Utd

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Klub Liga Primer Inggris Aston Villa mengumumkan rencana menempuh jalur hukum terhadap mantan bek Liverpool Jamie Carragher menyusul perselisihan sengit soal masa depan manajer Unai Emery. Klub asal Midlands itu bereaksi keras pada Jumat setelah Carragher, yang kini menjadi pengamat sepakbola di televisi, melontarkan rentetan umpatan kasar kepada para pendukung Villa sembari mengaitkan pelatih asal Spanyol itu dengan Manchester United.

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Klub Midlands kecam komentar pengamat

Ketua Villa Nassef Sawiris mengeluarkan pernyataan keras pada Jumat yang menegaskan niat klub untuk mengambil langkah resmi terhadap analis Sky Sports dan CBS tersebut. Ketegangan meningkat awal pekan ini ketika mantan pemain timnas Inggris itu mengklaim Emery akan bersedia meninggalkan Villa Park untuk menggantikan Michael Carrick, pelatih di Old Trafford yang tengah mendapat tekanan. Pernyataan itu langsung memicu kecaman dari para suporter sebelum sang pengamat menegaskan kembali pendapatnya dengan luapan kemarahan.

Argumen soal hierarki memicu kecaman keras

Dengan United mengawali musim secara buruk di bawah Carrick, spekulasi mengenai siapa yang bisa menggantikan mantan gelandang itu di kursi pelatih Old Trafford semakin menguat. Membahas situasi tersebut dalam podcast Stick to Football, Carragher berpendapat bahwa hierarki tradisional sepakbola akan membuat pelatih asal Spanyol itu mustahil menolak pekerjaan tersebut, terlepas dari pencapaiannya di Birmingham.

Menepis kemarahan para pendukung Villa Park dalam acara tersebut, Carragher berkata: "Tentu saja dia menginginkan kesempatan untuk melatih klub raksasa lagi. Ada hierarki dalam sepakbola, suka atau tidak. Jadi Real Madrid akan mengambil pemain terbaik Manchester United, mereka melakukannya terhadap [Cristiano] Ronaldo. Dan akan ada tim-tim di bawah Aston Villa, lalu Villa akan mengambil pemain atau pelatih mereka, jadi tutup mulut k***an, suporter Aston Villa. Aston Villa tidak akan pernah menjadi Manchester United."

Pernyataan resmi menyusul pembelaan di media sosial

Setelah komentarnya terhadap para suporter menuai kecaman luas di dunia maya, mantan bek itu menggunakan media sosial untuk mencoba meredakan reaksi atas ucapannya, sembari menunjuk pujiannya terdahulu atas keberhasilan klub tersebut di Eropa awal tahun ini.

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Membela komentarnya di dunia maya, Carragher menulis: "Itu lelucon setelah suporter Villa mengkritik saya karena mengatakan Emery mungkin tertarik bergabung dengan Man Utd. Saya harap cuplikan-cuplikan konyol ini menunjukkan bahwa saya memuji Emery/Villa seperti yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun dan mengatakan betapa senangnya saya ketika kalian menjuarai [Liga Europa 2026] di Istanbul."

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Namun, penjelasan itu gagal meredakan kemarahan jajaran petinggi Villa Park. Dalam pernyataan resmi di X yang ditandatangani ketua klub, Sawiris, pada Jumat, klub menyatakan: "Aston Villa akan mengambil tindakan hukum terhadap Jamie Carragher atas hinaannya yang tidak dapat diterima terhadap klub dan para suporternya.

"Aston Villa tidak akan membiarkan siapa pun menghentikan kebangkitan kami di sepakbola Inggris dan Eropa."

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Laga melawan Fulham menyusul perselisihan di luar lapangan

Sementara tim pengacara klub menyiapkan langkah hukum di luar lapangan, Emery dan para pemainnya harus segera kembali memusatkan perhatian pada kompetisi domestik akhir pekan ini. Saat ini menempati peringkat kesembilan klasemen Liga Primer, juara bertahan Liga Europa itu menjamu Fulham di Villa Park dalam pertandingan pekan kesembilan pada Sabtu malam. Meraih tiga poin di kandang akan sangat penting dalam upaya mereka kembali mendekati zona kompetisi Eropa.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.