Aston Villa mengajukan tawaran kepada Bayern Munich untuk mendapatkan jasa salah satu pemainnya, dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, menurut sebuah laporan pers. Namun klub Jerman itu menolak usulan tersebut, karena bersikeras merampungkan kesepakatan penjualan permanen.

Jurnalis Jerman dari jaringan "Sky Sport", Florian Plettenberg, menyebutkan bahwa gelandang Joao Palhinha telah mencapai kesepakatan penuh dengan Aston Villa terkait syarat-syarat personal, sejak beberapa hari lalu, dan pemain Portugal itu kini menunggu kesepakatan antara kedua klub.

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Sebelumnya, direktur olahraga Aston Villa, Damian Vidagany, telah menegaskan secara terbuka ketertarikan klubnya untuk merekrut Palhinha, mengingat kebutuhan tim untuk memperkuat lini tengah, setelah cederanya Amadou Onana pada ligamen anterior.

Di sisi lain, Bayern Munich ingin menjual pemain tersebut secara permanen, dan meminta sekitar 25 hingga 30 juta euro untuk merampungkan urusan itu, sementara Aston Villa lebih menyukai skema pinjaman disertai opsi pembelian, dan inilah perbedaan mendasar yang menghambat kesepakatan hingga saat ini.

Palhinha sebelumnya bergabung dengan Bayern pada musim panas 2024, datang dari Fulham dengan nilai 51 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai bonus tambahan, namun ia tidak mendapatkan peran yang diharapkan, sebelum menjalani musim 2025-2026 dengan status pinjaman ke Tottenham.



