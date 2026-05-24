Aston Villa merusak pesta perpisahan Manchester City, Arsenal yang baru saja menjadi juara kembali meraih kemenangan

Arsenal, juara baru musim ini, juga berhasil mengalahkan Crystal Palace (1-2). Tim asal London itu kembali menjadi juara Inggris setelah 20 tahun. Manchester City gagal mengalahkan Aston Villa (1-2) dalam laga perpisahan Pep Guardiola, Bernardo Silva, dan John Stones.

Crystal Palace – Arsenal (1-2)

Tim asuhan Mikel Arteta dinobatkan sebagai juara pekan lalu, setelah Manchester City gagal mengalahkan Bournemouth. Tak lama sebelum babak pertama berakhir, Arsenal memimpin lewat Gabriel Jesus. Pemain Brasil itu menerima umpan dari Gabriel Martinelli dan kemudian mencetak gol ke sudut dekat.

Setelah jeda, mantan pemain PSV Noni Madueke segera mencetak gol. Berkat umpan Kai Havertz, pemain Inggris itu mencetak gol ketiganya di musim Premier League ini. Pemain Jerman itu menyundul bola kembali, lalu penyerang tersebut menendang bola ke sudut kiri bawah di tengah kerumunan: 0-2.

Pada menit ke-92, Jean-Phillipe Mateta mencetak gol balasan: 1-2. Skor tersebut menjadi skor akhir, karena gol 2-2 dari Pino dianulir. Arsenal pun menutup musim juara dengan kemenangan.

Manchester City – Aston Villa (1-2)

Unai Emery menempatkan Marco Bizot sebagai starter, setelah Aston Villa sudah memastikan tiket Liga Champions dan memenangkan Liga Europa. City unggul pada menit ke-23: John Stones menyundul bola dari tendangan sudut Rodri, yang kemudian disambar Antoine Semenyo di tiang jauh: 1-0.

City masih mendapat peluang setelah itu, tetapi tak lama setelah babak kedua dimulai, Villa menyamakan kedudukan. Ollie Watkins mencetak gol dari tendangan sudut untuk membuat skor menjadi 1-1, padahal tim tamu hampir tidak pernah membahayakan gawang tuan rumah hingga saat itu.

Tak lama setelah pergantian pemain yang penuh emosi untuk Bernardo Silva, Villa merusak pesta perpisahan Guardiola, Silva, dan John Stones. Setelah menerima umpan dari Ross Barkley, Watkins mengelabui Stones yang sedang meluncur dan mencetak gol ke sudut kiri bawah gawang: 1-2.

Stones juga mengakhiri era Manchester City-nya dengan pergantian pemain yang disambut meriah oleh penonton. Sama seperti Guardiola, sang bek mengucapkan selamat tinggal kepada The Citizens setelah sepuluh tahun. Phil Foden sepertinya akan memaksa skor menjadi 2-2 pada menit ke-90 dengan tendangan keras, tetapi gol tersebut dianulir karena offside. Pertandingan perpisahan itu pun berakhir dengan kekalahan bagi City.