Aston Villa menetapkan harga jual untuk pemain andalannya, Morgan Rogers: beberapa klub papan atas tertarik

Morgan Rogers menjadi incaran serius beberapa klub papan atas Inggris, demikian dilaporkan Sky Sports pada Rabu. Namun, juara Liga Europa tersebut telah menetapkan harga yang cukup tinggi untuk gelandang berusia 23 tahun itu.

Menurut media Inggris tersebut, Arsenal, Chelsea, dan Manchester United secara tegas bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Selain itu, Paris Saint-Germain juga dilaporkan memantau situasi Rogers.

Klub-klub yang tertarik harus merogoh kocek dalam-dalam. The Villans menginginkan setidaknya 80 juta poundsterling untuk Rogers, yang setara dengan sekitar 92 juta euro.

Rogers baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2031 pada November lalu, sehingga Villa berada dalam posisi tawar yang kuat. Hal ini tentu saja tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi para peminat.

Pemain asal Inggris ini tampil menonjol musim ini. Dalam 55 pertandingan di semua kompetisi, gelandang serang ini mencetak empat belas gol dan memberikan dua belas assist.

Performa tersebut memberinya tempat di skuad Piala Dunia asuhan pelatih Thomas Tuchel. Rogers telah membela The Three Lions sebanyak 13 kali sebelumnya.

Di bawah asuhan Unai Emery, Villa berhasil lolos ke Liga Champions musim ini. Pendapatan yang dihasilkan meningkatkan kekuatan finansial klub, meskipun biaya transfer Rogers, jika terjadi, berpotensi memberikan dorongan kualitas yang signifikan bagi skuad.