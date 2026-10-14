Aston Villa mengoleksi enam poin di fase liga Liga Champions. Juara Liga Europa itu tampil jauh lebih kuat daripada Fenerbahçe yang bermain buruk di Villa Park, Rabu, dan menang 6-0. Nathan Aké menjadi starter bagi Fenerbahçe, sementara Nicolas Jackson memainkan peran utama dalam kemenangan Villa.

Tuan rumah menuntut penalti pada menit ketujuh ketika Archie Gray terjatuh, tetapi wasit tidak menunjuk titik putih. Beberapa menit kemudian, Aston Villa tetap berhasil mencetak gol melalui Johan Manzambi, yang tembakannya berubah arah sebelum masuk ke gawang.

Fenerbahçe mulai lebih berani menyerang, tetapi Zion Suzuki menggagalkan peluang mereka lewat dua penyelamatan gemilang. Justru Aston Villa yang menggandakan keunggulan. Jackson membuat kiper Ederson tak berdaya dengan tembakan keras dari tepi kotak penalti. Tim tamu kembali kecewa ketika tembakan Oguz Aydin membentur mistar menjelang akhir babak pertama.

Jackson mencetak gol keduanya malam itu pada menit ke-39 lewat kerja sama apik dengan Ross Barkley. Fenerbahçe pun tampak sudah kehilangan harapan untuk meraih hasil bagus di Villa Park saat turun minum. Sementara itu, Prince William menyaksikan permainan tim asuhan Unai Emery dengan gembira.

Aston Villa tetap mendominasi klub papan atas Turki itu setelah jeda. Ederson menggagalkan peluang Ibrahim Mbaye, sedangkan tembakan Matty Cash meleset tipis. Pada pertengahan babak kedua, Mbaye tak percaya dirinya gagal memanfaatkan peluang besar untuk mengubah skor menjadi 4-0.

Skor akhirnya menjadi 4-0 setelah İsmail Yüksek melakukan pelanggaran yang berbuah penalti dan Barkley memanfaatkan kesempatan itu. Romelu Lukaku masuk untuk tim tamu menjelang akhir pertandingan, tetapi sudah terlalu terlambat untuk menghindarkan mereka dari kekalahan telak. Tak lama kemudian, Barkley mengubah skor menjadi 5-0, disambut kegembiraan para pendukung Villa.

Gol masih bertambah. Menjelang laga usai, pemain pengganti Tammy Abraham menetapkan skor akhir 6-0 dengan menyambar bola dari jarak sangat dekat.

Villa pun meraih kemenangan besar di tengah awal musim yang tersendat di Liga Primer Inggris. Fenerbahçe mendapat kesempatan baru pada Sabtu saat Alanyaspor bertandang ke Istanbul.