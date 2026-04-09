Aston Villa melangkah besar menuju semifinal Liga Europa; bek mantan Emmen sangat berharga bagi Freiburg

Aston Villa telah mengambil langkah besar menuju semifinal Liga Europa. Tim asuhan manajer Unai Emery mengalami kesulitan saat bertandang ke Bologna, namun berhasil menang berkat gol-gol dari Ezri Konsa dan Ollie Watkins (2): 1-3. Laga leg kedua akan digelar di Birmingham pada Kamis pekan depan. Sementara itu, Freiburg tampil terlalu tangguh bagi Celta de Vigo dalam laga perempat final mereka: 3-0.

Bologna - Aston Villa 1-3

Salah satu serangan awal Italia nyaris langsung membawa Bologna unggul 1-0. Juan Miranda melancarkan serangan dan menerima bola kembali setelah umpan silang indah dari Federico Bernardeschi. Dengan tak percaya, pemain Spanyol itu melihat upaya akrobatiknya berhasil ditepis Emiliano Martínez.

Para penggemar di Stadio Renata Dall'Ara sempat berpikir mereka bisa bersorak tak lama kemudian. Umpan silang Santiago Castro, pesaing utama Thijs Dallinga, sepertinya akan menghasilkan gol pembuka melalui Ezri Konsa yang sial. Namun, Castro ternyata berada dalam posisi offside.

Keberuntungan memang tidak berpihak pada Bologna, karena gol Lewis Ferguson juga dianulir karena selisih beberapa sentimeter. Pemain asal Skotlandia itu membentur mistar gawang dari jarak dekat. Rekan senegaranya, John McGinn, mencoba membalas atas nama Villa, namun tendangannya meleset setengah meter dari gawang Federico Ravaglia.

Dari tendangan sudut menjelang akhir babak pertama, Villa akhirnya mencetak gol. Ravaglia salah mengantisipasi bola tinggi dari Youri Tielemans dan melihat Konsa memanfaatkannya dengan sempurna: 0-1. Pukulan telak bagi Bologna, yang di babak pertama jelas tidak kalah.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Bologna kembali menerima pukulan telak. Watkins menusuk ke dalam dan bisa saja mengoper ke Morgan Rogers, tetapi ia memilih untuk mencetak gol sendiri dan melewati Ravaglia dengan meyakinkan: 0-2.

Meski demikian, Bologna tidak menyerah dan terus berusaha mencetak gol balasan, yang beberapa kali nyaris tercipta. Namun, Martínez tampil dalam performa terbaiknya dan melakukan penyelamatan gemilang, termasuk saat menahan tendangan jarak jauh dari Jonathan Rowe.

Sepertinya skor akan tetap demikian, tetapi pada menit ke-90, Rowe akhirnya berhasil melewati Martínez. Pemain asal Inggris itu menggiring bola dari sisi kiri ke dalam dan melepaskan tendangan indah ke sudut jauh: 1-2.

Namun, kata terakhir ada pada Villa. Watkins dapat menerima bola tanpa gangguan di kotak penalti dari tendangan sudut dan dengan mudah menyarangkan bola ke gawang Ravaglia. Dengan demikian, selisih skor menjadi dua dan Bologna berada dalam situasi yang sangat buruk: 1-3.

Freiburg - Celta de Vigo 3-0

Kapten Freiburg, Vincenzo Grifo, sudah lama dikenal karena teknik tendangannya yang indah, dan ia memamerkannya pada Kamis setelah kurang dari sepuluh menit pertandingan. Pemain Jerman-Italia berusia 33 tahun itu melengkungkan bola dari luar kotak penalti dengan sentuhan halus ke sudut jauh: 1-0.

Di lini belakang, Celta tampil sangat buruk dan tak mampu menahan permainan langsung dari pemain Brasil asal Breisgau. Tak lama setelah skor 1-0, skor menjadi 2-0 lewat bek mantan FC Emmen, Jan-Niklas Beste, yang mencetak gol dari jarak dekat berkat umpan Igor Matanovic.

Setelah jeda, Celta gagal memperkecil ketertinggalan. Bahkan, Freiburg memperlebar keunggulan menjadi tiga gol melalui Matthias Ginter. Pemain Jerman berpengalaman (32) itu menyundul umpan silang terbaik dari Beste ke gawang: 3-0. Celta tampaknya membutuhkan keajaiban di Balaídos.