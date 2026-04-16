Aston Villa juga tidak mengalami kesulitan sama sekali saat menjamu Bologna: Pertandingan sesama tim Inggris di semifinal

Aston Villa melaju ke semifinal Liga Europa. Tim asal Birmingham ini sebelumnya telah menang 1-3 saat bertandang ke Bologna pekan lalu, dan pada Kamis malam juga tampil jauh lebih unggul di kandang sendiri atas tim Italia tersebut: 4-0. Di semifinal, Aston Villa akan menghadapi sesama tim Inggris, Nottingham Forest.

Di Aston Villa yang kental dengan nuansa Belanda, tiga pemain Belanda memulai pertandingan dari bangku cadangan: Ian Maatsen, Marco Bizot, dan Lamare Bogarde. Satu-satunya pemain Belanda di kubu Bologna, Thijs Dallinga, absen dari skuad karena cedera.

Di babak pertama, permainan berjalan satu arah. Setelah 15 menit, hal itu berbuah gol 1-0 dari Ollie Watkins, yang menyambar umpan silang rendah dari Morgan Rogers setelah serangan yang apik.

Rogers sendiri tak lama kemudian melihat kiper Bologna, Federico Ravaglia, menepis tendangannya dari sudut jauh. Sepuluh menit kemudian, keduanya kembali berhadapan: setelah Martin Vitík melakukan handball, Rogers mendapat kesempatan mengeksekusi penalti. Namun, ia gagal: Ravaglia kembali keluar sebagai pemenang.

Namun, Ravaglia tak bisa lama menikmati penyelamatannya itu, karena tendangan sudut Aston Villa berikutnya berujung pada assist untuk gol 2-0 Emiliano Buendía. Sebelum babak pertama berakhir, skor pun menjadi 3-0, lewat Rogers sendiri. Ia mengejutkan Ravaglia dengan tendangan akurat dari sisi kiri ke sudut dekat.

Di babak kedua, Aston Villa bermain lebih tenang. Keunggulan sudah aman dan tenaga bisa dihemat menjelang akhir musim.

Di menit-menit akhir, tim tuan rumah akhirnya menunjukkan diri. Upaya Lucas Digne ke sudut dekat masih bisa dihalau oleh Ravaglia, namun menjelang akhir pertandingan, Ezri Konsa berhasil mengubah skor menjadi 4-0 setelah tendangan sudut yang dilanjutkan dengan tendangan voli.