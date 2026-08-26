Al Hilal Saudi Arabia menyelesaikan transfer bintang Aston Villa, Ollie Watkins, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar transfer, mengatakan melalui akunnya di "X": "Kabar terkini: Sekarang, Al Hilal telah mencapai kesepakatan atas semua detail transfer untuk merekrut Ollie Watkins, here we go".

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Ia melanjutkan: "Detail eksklusif: Aston Villa telah menerima penawaran terakhir senilai 58,4 juta euro ditambah 2 juta euro tambahan untuk penyerang asal Inggris tersebut.. lampu hijau dari Aston Villa dan pemain itu akan terbang ke Arab Saudi pekan ini".

Al Hilal sebelumnya telah bergerak dalam beberapa hari terakhir untuk merekrut Watkins, sebagai bagian dari upaya mencari penyerang baru guna memperkuat lini depannya, terutama dengan masih berlanjutnya ketidakpastian seputar masa depan pemain Prancis, Karim Benzema, bersama tim, meski pemain itu menegaskan keinginannya untuk bertahan.



