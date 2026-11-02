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Aston Villa dilaporkan memutuskan untuk mencabut ancamannya menempuh jalur hukum terhadap Jamie Carragher setelah mantan bek Liverpool itu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas komentarnya baru-baru ini. Klub asal Midlands tersebut semula bereaksi keras terhadap komentar sang pengamat, yang dinilai oleh ketua klub Nassef Sawiris tidak menghormati klub dan para pendukungnya.

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Komentar kontroversial Carragher di podcast

Larut malam pada Jumat, klub asal Midlands itu menggunakan media sosial untuk menyatakan niat menggugat mantan bek Liverpool tersebut. Perselisihan ini bermula dari episode terbaru podcast Stick to Football, ketika Carragher menyatakan bahwa Unai Emery akan sangat ingin meninggalkan Villa Park demi Old Trafford.

Menurut BirminghamLive, klub tersebut kini telah mengurungkan niatnya. Perubahan sikap yang cepat ini terjadi setelah Carragher secara terbuka menarik kembali ucapannya pada akhir pekan.

Permintaan maaf menyusul komentar keras di podcast

Dalam pembahasan awal di podcast tersebut, Carragher berbicara terus terang soal hierarki sepak bola dengan menegaskan bahwa posisi United jauh di atas Villa. "Tentunya dia (Emery) menginginkan kesempatan untuk melatih klub raksasa lagi," kata Carragher. "Ada hierarki dalam sepak bola, suka atau tidak. Jadi Real Madrid akan mengambil pemain terbaik Manchester United, mereka akan mengambil [Cristiano] Ronaldo. Hanya sedikit klub yang berada di atas United, begitu pula Liverpool."

Ia kemudian menyampaikan pesan keras kepada suporter Villa: "Namun, akan ada tim-tim di bawah Aston Villa yang mengambil manajer atau pemain mereka, jadi tutup **** mulut kalian, suporter Villa. Aston Villa tidak akan pernah menjadi Man United."

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Setelah mendapat kecaman keras, Carragher menarik kembali seluruh ucapannya pada akhir pekan. Ia berkata: "Saya ingin meminta maaf kepada Aston Villa, para pemiliknya & suporternya. Pilihan kata saya pekan ini ceroboh dan keliru. Saya bisa meyakinkan suporter Villa bahwa itu hanya bercanda, tetapi saya paham ucapan saya tidak terdengar seperti itu. Karena itu, saya minta maaf."

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Reputasi Emery meningkat di tengah kesulitan United

Awal musim yang buruk membuat Manchester United mempertimbangkan calon pengganti Michael Carrick jika pergantian manajer diperlukan. Emery pun muncul sebagai salah satu kandidat utama setelah membawa perubahan besar di Villa Park.

Meski pernah menjalani periode yang kurang berkesan di Inggris bersama Arsenal, pelatih asal Spanyol itu telah memulihkan reputasinya dengan gemilang. Ia membawa klub asal Midlands tersebut ke Liga Champions dua kali dan menambah satu lagi gelar Liga Europa dalam rekam jejaknya yang panjang, sekaligus semakin mengukuhkan kiprahnya di kompetisi Eropa.

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Duel di Old Trafford

Setelah kepergian sejumlah pemain pada musim panas dan awal musim yang lamban, anak asuh Emery telah menemukan ritme permainan mereka dan kini tak terkalahkan dalam lima laga beruntun. Performa itu akan diuji pada Minggu ini saat mereka menghadapi United yang sedang kesulitan, sehingga menambah sorotan pada laga penting Premier League tersebut.