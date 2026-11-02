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Jamie Carragher CBS SportsGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Aston Villa cabut ancaman tindakan hukum terhadap Jamie Carragher setelah legenda Liverpool itu meminta maaf dengan sangat merendah atas komentarnya soal Manchester United

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Aston Villa dilaporkan memutuskan untuk mencabut ancamannya menempuh jalur hukum terhadap Jamie Carragher setelah mantan bek Liverpool itu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas komentarnya baru-baru ini. Klub asal Midlands tersebut semula bereaksi keras terhadap komentar sang pengamat, yang dinilai oleh ketua klub Nassef Sawiris tidak menghormati klub dan para pendukungnya.

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Komentar kontroversial Carragher di podcast

Larut malam pada Jumat, klub asal Midlands itu menggunakan media sosial untuk menyatakan niat menggugat mantan bek Liverpool tersebut. Perselisihan ini bermula dari episode terbaru podcast Stick to Football, ketika Carragher menyatakan bahwa Unai Emery akan sangat ingin meninggalkan Villa Park demi Old Trafford.

Menurut BirminghamLive, klub tersebut kini telah mengurungkan niatnya. Perubahan sikap yang cepat ini terjadi setelah Carragher secara terbuka menarik kembali ucapannya pada akhir pekan.

Permintaan maaf menyusul komentar keras di podcast

Dalam pembahasan awal di podcast tersebut, Carragher berbicara terus terang soal hierarki sepak bola dengan menegaskan bahwa posisi United jauh di atas Villa. "Tentunya dia (Emery) menginginkan kesempatan untuk melatih klub raksasa lagi," kata Carragher. "Ada hierarki dalam sepak bola, suka atau tidak. Jadi Real Madrid akan mengambil pemain terbaik Manchester United, mereka akan mengambil [Cristiano] Ronaldo. Hanya sedikit klub yang berada di atas United, begitu pula Liverpool."

Ia kemudian menyampaikan pesan keras kepada suporter Villa: "Namun, akan ada tim-tim di bawah Aston Villa yang mengambil manajer atau pemain mereka, jadi tutup **** mulut kalian, suporter Villa. Aston Villa tidak akan pernah menjadi Man United."

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Setelah mendapat kecaman keras, Carragher menarik kembali seluruh ucapannya pada akhir pekan. Ia berkata: "Saya ingin meminta maaf kepada Aston Villa, para pemiliknya & suporternya. Pilihan kata saya pekan ini ceroboh dan keliru. Saya bisa meyakinkan suporter Villa bahwa itu hanya bercanda, tetapi saya paham ucapan saya tidak terdengar seperti itu. Karena itu, saya minta maaf."

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Reputasi Emery meningkat di tengah kesulitan United

Awal musim yang buruk membuat Manchester United mempertimbangkan calon pengganti Michael Carrick jika pergantian manajer diperlukan. Emery pun muncul sebagai salah satu kandidat utama setelah membawa perubahan besar di Villa Park.

Meski pernah menjalani periode yang kurang berkesan di Inggris bersama Arsenal, pelatih asal Spanyol itu telah memulihkan reputasinya dengan gemilang. Ia membawa klub asal Midlands tersebut ke Liga Champions dua kali dan menambah satu lagi gelar Liga Europa dalam rekam jejaknya yang panjang, sekaligus semakin mengukuhkan kiprahnya di kompetisi Eropa.

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Duel di Old Trafford

Setelah kepergian sejumlah pemain pada musim panas dan awal musim yang lamban, anak asuh Emery telah menemukan ritme permainan mereka dan kini tak terkalahkan dalam lima laga beruntun. Performa itu akan diuji pada Minggu ini saat mereka menghadapi United yang sedang kesulitan, sehingga menambah sorotan pada laga penting Premier League tersebut.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.