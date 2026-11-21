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Lazio memperkokoh posisi puncak klasemen Serie A pada Sabtu sore. Tijjani Noslin memimpin timnya dengan dua gol dan berperan besar dalam kemenangan 3-0 atas Lecce.

Sebelum pertandingan di Roma, Lazio sudah memuncaki klasemen Liga Italia. Tim asuhan Gennaro Gattuso kini mengumpulkan 32 poin dari 12 pertandingan dan masih belum terkalahkan.

Setelah 25 menit pertandingan berjalan, Lazio unggul. Noslin melompat lebih tinggi daripada pemain yang menjaganya untuk menyambut umpan silang Gustav Isaksen dan menanduk bola masuk ke gawang.

Setelah gol pembuka, kedua tim mendapat beberapa peluang kecil, tetapi tak ada lagi peluang yang benar-benar besar.

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Di babak kedua, Lecce lebih dulu mengancam lewat sepak pojok, disusul Lazio. Sundulan Tiago Gabriel untuk tim tamu melambung, sedangkan tembakan Davide Frattesi berhasil ditepis.

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Tak lama kemudian, Lazio menggandakan keunggulan. Setelah serangan apik, Kenneth Taylor menerima bola di kotak penalti. Ia menyodorkan bola dengan tumit kepada Noslin, yang melepaskan tembakan masuk ke gawang lewat kiper: 2-0.

Beberapa menit kemudian, Taylor nyaris mencatatkan assist keduanya. Umpannya sampai kepada Reda Belahyane, yang melepaskan tembakan ke sudut kiri. Namun, kiper berhasil menghalau bola.

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Menjelang akhir laga, Fratessi membawa Lazio unggul 3-0 lewat tembakan apik dari luar kotak penalti.

Dengan dua gol tersebut, Noslin kini mengoleksi delapan gol di Serie A musim ini. Ia berbagi posisi kedua dengan Donyell Malen.

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Gustavo Varela masih menjadi pencetak gol terbanyak. Penyerang Monza itu telah mencetak sembilan gol dan karenanya menarik minat sejumlah klub, termasuk Juventus dan Napoli.