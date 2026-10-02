Federasi Sepakbola Inggris memperingatkan dampak serius dari keputusan yang menyatakan Manchester City bersalah dalam kasus pelanggaran keuangan, seraya menegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh komisi independen menimbulkan pertanyaan penting mengenai integritas olahraga ini.

Dalam pernyataan resmi pada hari Jumat, Federasi Sepakbola Inggris menyatakan: "Kami tengah mempelajari keputusan ini beserta dampaknya dengan saksama, dan kami akan mengambil langkah yang sesuai bila diperlukan."

Sikap federasi ini muncul setelah dikonfirmasikannya putusan bersalah terhadap Manchester City atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris, selama periode yang membentang dari musim 2009-2010 hingga musim 2017-2018.

Meski klub tetap bersikukuh membantah melakukan pelanggaran apa pun, mereka memiliki waktu hingga hari Jumat untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Federasi Sepakbola Inggris menambahkan: "Mengingat proses hukum antara Liga Primer Inggris dan klub Manchester City masih berlangsung, kami tidak berniat memberikan komentar lebih lanjut pada tahap ini, tetapi kami akan terus memantau perkembangannya dari dekat."

Pendanaan Abu Dhabi menjadi inti banding yang dinanti

Dalam konteks terkait, sejumlah sumber mengabarkan kepada situs "BBC Sport" bahwa Manchester City diperkirakan akan mendasarkan bandingnya pada argumen bahwa kesepakatan-kesepakatan sponsor utama memperoleh pendanaan dari pemerintah Abu Dhabi, dan bukan dari pemilik klub.

Hasil temuan komisi independen menyebutkan bahwa City membuat "kontrak-kontrak fiktif" dengan sejumlah mitra komersial, sebagai bagian dari skema untuk menyembunyikan pendanaan rahasia yang melampaui 830 juta poundsterling.

Di sisi lain, Liga Primer Inggris menegaskan bahwa klub tersebut "melanggar aturan liga secara sistematis selama hampir satu dekade".

Kasus ini masih terbuka sambil menunggu langkah-langkah hukum berikutnya, di tengah penantian terhadap apa yang mungkin dihasilkan banding yang berpotensi diajukan, serta apakah perkembangan tersebut akan mengarah pada tindakan tambahan terhadap klub.