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Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Asosiasi Sepakbola Inggris Beri Pukulan Baru untuk Arsenal Usai Bencana "Carabao"

M. Dowman
Arsenal
Fleetwood Town vs Arsenal
Fleetwood Town
Carabao Cup
Inggris

Malam petaka lengkap dengan keputusan mengejutkan

Klub Arsenal menerima pukulan telak setelah Asosiasi Sepak Bola Inggris mengumumkan, pada hari Kamis ini, penolakan banding yang diajukan klub tersebut terhadap kartu merah yang diterima bintang muda mereka, Max Dowman, dalam pertandingan Piala Liga.

Pemain yang baru berusia 16 tahun itu diusir keluar pada menit ke-85 dalam pertandingan yang berlangsung katastrofis pada Selasa lalu, saat Arsenal kalah adu penalti 5-3 dari Fleetwood Town, salah satu klub Divisi Empat, setelah bermain imbang 1-1, menyusul tindakannya menendang pemain lawan Harrison Neal akibat tekel keras.

Komite independen menolak banding Arsenal

Arsenal kemudian mengajukan banding ganda terhadap keputusan pengusiran itu sendiri dan terhadap beratnya sanksi, namun Asosiasi Sepak Bola Inggris menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa komite regulasi independen menolak kedua gugatan tersebut.

Asosiasi menyatakan, dalam pernyataannya: "Sebuah badan regulasi independen mengumumkan penolakan gugatan pengusiran yang keliru dan sanksi yang berlebihan yang diajukan terhadap Max Dowman, dan pemain Arsenal tersebut akan diskors selama tiga pertandingan", seraya menyebutkan bahwa alasan terperinci dari keputusan tersebut akan dipublikasikan kemudian.

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3 pertandingan panas tanpa sang talenta

Dengan keputusan ini, Dowman akan absen dari tiga pertandingan domestik yang krusial bagi Arsenal di liga melawan Liverpool, Hull City, dan Newcastle United, yang berarti ketiadaannya dari kompetisi domestik hingga laga puncak saat Arsenal menjamu Manchester City pada 29 November.

Di sisi lain, keputusan ini membawa satu kabar baik bagi Mikel Arteta, karena skorsing itu tidak berlaku untuk turnamen Eropa, yang berarti Dowman tetap tersedia untuk tampil dalam pertandingan Liga Champions Eropa yang dinanti melawan Slavia Praha pada 4 November.

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