Asosiasi Sepak Bola Spanyol tiba-tiba menerima kabar mengejutkan mengenai Lamine Yamal

FC Barcelona telah meminta Federasi Sepak Bola Spanyol agar tidak memasukkan Lamine Yamal dalam dua pertandingan grup pertama Piala Dunia musim panas mendatang, demikian dilaporkan Diario SPORT. Penyerang tersebut belum pulih sepenuhnya dari cederanya.

Yamal mengalami cedera otot paha belakang saat mengambil tendangan penalti dalam pertandingan melawan Celta de Vigo (kemenangan 1-0) akhir pekan lalu.

Tak lama setelah itu, FC Barcelona mengumumkan bahwa pemain berbakat ini tidak akan bermain lagi untuk klub musim ini.

Klub sama sekali tidak ingin terburu-buru dalam proses pemulihannya. Staf medis Barça telah meminta Federasi Sepak Bola Spanyol agar tidak menurunkan Yamal dalam dua pertandingan grup pertama Piala Dunia.

Winger kanan ini kemungkinan besar akan melewatkan pertandingan melawan Cape Verde (15 Juni) dan Arab Saudi (21 Juni). Namun, ia berpotensi bermain pada pertandingan terakhir melawan Uruguay (27 Juni).

Yamal telah tampil dalam 28 pertandingan LaLiga untuk Barcelona musim ini. Ia berhasil mencetak 16 gol. Selain itu, ia juga memberikan 12 assist untuk gol-gol timnya.