Asosiasi Sepak Bola negara tuan rumah Piala Dunia sudah benar-benar putus hubungan dengan pelatih kepala dan menunjuk Patrick Vieira

Pape Thiaw telah dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Tim Afrika tersebut mengalami Piala Dunia yang sangat sulit setelah final Piala Afrika yang kontroversial, yang kemudian berujung pada pemecatan sang pelatih. Di balik layar, Federasi Sepak Bola Senegal dikabarkan telah menyiapkan penggantinya.

Thiaw sudah menjadi sasaran kritik sejak final Piala Afrika melawan Maroko. Senegal awalnya memenangkan pertandingan tersebut di lapangan, tetapi pada akhirnya dijatuhi kekalahan secara administratif.

Setelah Senegal melihat keunggulan 2-0 mereka atas Belgia di babak 16 besar Piala Dunia (yang berakhir dengan kekalahan 2-3) lenyap seketika, nasib pelatih berusia 45 tahun itu tampaknya sudah ditentukan.

Di antaranya, Pape Gueye dilaporkan telah menyatakan tidak ingin lagi bekerja di bawah Thiaw dan stafnya. Selain itu, kabarnya terdapat penyimpangan di dalam delegasi Senegal.

Menurut berbagai media, tamu yang tidak berwenang diterima di hotel para pemain dan pesta pribadi diselenggarakan. Dalam acara tersebut, dilaporkan ada minuman beralkohol yang disajikan dan hadiah-hadiah mahal yang dibagikan. Selain itu, beberapa karyawan hotel juga mengajukan keluhan terkait gangguan kebisingan.

Fédération Sénégalaise de Football (FSF) menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan tersebut memang perlu diambil. “Setelah evaluasi menyeluruh terhadap hasil pertandingan dan prospek tim nasional, komite eksekutif menilai keputusan ini perlu diambil demi kepentingan sepak bola Senegal.”

Menurut L’Équipe, Patrick Vieira akan menjadi pengganti Thiaw. Mantan pemain sepak bola top asal Prancis ini lahir di ibu kota Senegal, Dakar, namun selama kariernya ia memilih untuk mewakili Prancis. Bersama Les Bleus, ia berhasil meraih gelar juara dunia dan juara Eropa.