'Asosiasi Sepak Bola Italia ingin tiba-tiba mencabut status tuan rumah Piala Dunia dari negara tersebut setelah kepergian Gattuso'

Vincenzo Montella menjadi kandidat kuat untuk menjadi pelatih kepala baru Italia, demikian dilaporkan Fanatik mengutip berita dari Tuttosport. Pelatih berusia 51 tahun ini saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia bersama Turki, namun diminati oleh negara asalnya.

Montella baru-baru ini mencatat sejarah dengan membawa Turki lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Di final play-off, Kosovo dikalahkan dengan skor 0-1. Pada malam yang sama, Italia justru mengalami kekecewaan baru: setelah adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina, tim tersebut gagal lolos ke putaran final untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Kekecewaan tersebut berdampak langsung, karena pelatih timnas Gennaro Gattuso memutuskan untuk mundur secara mendadak dari jabatannya. Federasi Sepak Bola Italia pun terpaksa bergerak cepat dalam pencarian penggantinya. Dalam hal ini, perhatian tertuju secara tegas pada Montella, meskipun ia masih terikat kontrak dengan Turki.

Namun, hal itu tampaknya tidak meredam minat tersebut. Dari Italia terdengar bahwa federasi tetap ingin mencoba membujuk Montella untuk pindah. Bagi mantan pelatih AS Roma, Sampdoria, AC Milan, dan Fiorentina ini, jabatan pelatih timnas negaranya akan menjadi kesempatan emas. Di sisi lain, partisipasi di Piala Dunia bersama Turki menjadi daya tarik tersendiri, yang membuat kepergiannya dalam waktu dekat menjadi tidak mungkin.

Selain itu, Turki sangat puas dengan kerja sama ini dan berupaya agar Montella tetap bertahan lebih lama. Tujuannya adalah mengikatnya setidaknya hingga 2032, tahun di mana Turki bersama Italia akan menjadi tuan rumah Piala Eropa. Untuk memperkuat niat tersebut, bahkan dilaporkan sedang diupayakan agar Montella memperoleh kewarganegaraan Turki.

Pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio juga membenarkan adanya minat dari Italia. “Mereka ingin sekali merekrutnya,” ujarnya. Selain Montella, nama-nama seperti Carlo Ancelotti dan Massimiliano Allegri juga santer dibicarakan, meskipun belum jelas sejauh mana mereka bersedia untuk menjabat sebagai pelatih timnas Gli Azzurri.