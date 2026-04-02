Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menjatuhkan tuduhan kepada Maguire

Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menjatuhkan sanksi kepada Harry Maguire atas reaksinya setelah diusir dari lapangan dalam pertandingan Manchester United melawan Bournemouth yang berakhir imbang 2-2.

Maguire (33 tahun) menerima kartu merah langsung pada menit ke-78 dalam pertandingan pekan ke-31 Liga Primer Inggris, setelah menjatuhkan penyerang Bournemouth, Ivanelsson, di dalam kotak penalti.

Keputusan wasit Stuart Attwell kemudian dikonfirmasi melalui teknologi Video Assistant Referee (VAR), dan tuan rumah mencetak gol dari tendangan penalti tersebut, sementara Maguire marah besar atas keputusan tersebut, dan berkonfrontasi dengan Attwell serta wasit keempat Matt Donohue.

Reaksinya tersebut membuatnya bermasalah, sebagaimana tercantum dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris: "Harry Maguire telah didakwa setelah diusir pada menit ke-78 dalam pertandingan Manchester United melawan Bournemouth di Liga Premier pada 20 Maret lalu."

Menurut surat kabar "Mirror", bek Inggris tersebut diduga bertindak tidak pantas atau menggunakan kata-kata kasar atau menghina, atau bertindak tidak pantas terhadap wasit keempat setelah diusir.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Harry Maguire memiliki waktu hingga hari ini, 2 April, untuk memberikan tanggapan.

Maguire telah dijatuhi hukuman skorsing satu pertandingan, yang membuatnya absen dalam laga Setan Merah melawan Leeds United pada Senin, 13 April, namun skorsingnya mungkin diperpanjang mengingat tuduhan yang diajukan kepadanya.

