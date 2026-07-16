Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) akan mengambil keputusan mengenai masa depan Thomas Tuchel segera setelah kekalahan dari Argentina

Inggris akan tetap mempertahankan Thomas Tuchel sebagai pelatih kepala, menurut informasi dari BBC. Berita ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano.

Rabu malam, Inggris tersingkir di babak semifinal Piala Dunia oleh Argentina. Setelah pertandingan, banyak yang membicarakan keputusan-keputusan yang diambil oleh pelatih kepala Thomas Tuchel.

Inggris unggul pada menit ke-55 berkat gol Anthony Gordon. Ia menyambar umpan silang dari Jude Bellingham.

Ketika Tuchel kemudian mengganti Gordon dengan bek Ezri Konsa, segalanya menjadi kacau bagi Inggris. Pada akhirnya, gol-gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martínez menjadi pukulan telak bagi The Three Lions.

Setelah pertandingan, keputusan taktis Tuchel mendapat kritikan tajam di media Inggris. Bahkan pemainnya sendiri, Marc Guehi, mempertanyakan kebijakan pergantian pemain yang dilakukan manajer asal Jerman tersebut.

Namun, FA tidak melihat alasan apa pun untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Tuchel. Ia memiliki kontrak hingga Kejuaraan Eropa 2028, yang akan diselenggarakan di Inggris, dan akan menuntaskan kontraknya tersebut.