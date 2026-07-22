Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), pada hari Rabu ini, mengumumkan pengajuan tuduhan resmi terhadap Tonda Eckert, manajer Southampton, terkait kasus mata-mata yang memicu kontroversi luas sepanjang musim lalu.

Kantor berita "Reuters"menyebutkan bahwa FA meyakini Eckert menyetujui pemantauan sesi latihan klub Oxford United, Ipswich Town, dan Middlesbrough sebelum pertandingan mereka menghadapi Southampton, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan penyelenggaraan kompetisi.

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Sebelumnya, sebuah komisi disiplin independen telah mengumumkan, pada Mei lalu, bahwa pelatih tersebut mengakui memberikan persetujuan atas tindakan ini, yang berujung pada dicoretnya Southampton dari final play-off promosi ke Liga Premier Inggris.

Setelah selesainya penyelidikan yang dilakukan FA, Eckert dijatuhi tuduhan perilaku tidak pantas karena dugaan pelanggarannya terhadap peraturan, sementara FA menjelaskan, melalui akun resminya di platform "X", bahwa pelatih tersebut diminta untuk merespons tuduhan tersebut selambat-lambatnya pada 28 Juli.

Pernyataan Southampton

Dari pihaknya, Southampton mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa mereka mengetahui tuduhan tersebut, dan berkata: "Tonda dan klub akan terus bekerja sama secara penuh dan transparan dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris."

Klub itu menambahkan: "Klub juga akan terus memberikan dukungan penuh kepada Tonda dan stafnya, sementara kami berupaya mewujudkan tujuan kami untuk kembali ke Liga Premier Inggris."

Sebelumnya, Southampton dijatuhi sanksi berupa pencoretan dari final play-off promosi ke Liga Premier, yang digambarkan sebagai "yang termahal dalam sepak bola", mengingat kemenangan di dalamnya memberikan pemenangnya tiket promosi ke kasta tertinggi, di samping pendapatan finansial masa depan yang diperkirakan mencapai sekitar 200 juta pound sterling (268,1 juta dolar), setelah klub tersebut mengakui melakukan pemantauan terhadap latihan para pesaingnya kurang dari 72 jam sebelum pertandingan.

Menyusul krisis tersebut, pelatih asal Jerman, Eckert, menyampaikan permintaan maaf melalui akun-akun Southampton di media sosial, dengan menegaskan bahwa menyaksikan latihan para pesaing merupakan "praktik yang lazim" di liga-liga lain yang pernah ia tangani sebelumnya.