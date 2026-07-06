Asosiasi Sepak Bola Brasil segera mengambil keputusan terkait Carlo Ancelotti setelah tersingkirnya timnas Brasil dari Piala Dunia yang mengecewakan

Carlo Ancelotti tetap menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Brasil. Hal itu diumumkan oleh Rodrigo Caetano, direktur urusan sepak bola di Asosiasi Sepak Bola Brasil, pada hari Senin.

Minggu malam, perjalanan Seleção di Piala Dunia berakhir lebih awal. Di babak 16 besar, Norwegia terbukti lebih unggul dengan skor 1-2, sehingga Brasil harus kembali menunggu setidaknya empat tahun lagi untuk meraih gelar juara dunia.

Tokoh utama di kubu Norwegia adalah Erling Haaland. Penyerang tersebut terbukti mematikan di depan gawang Brasil dan memainkan peran kunci dalam eliminasi tersebut, yang sangat mengecewakan bagi tim Amerika Selatan itu.

Setelah pertandingan, posisi Ancelotti langsung menjadi bahan perbincangan. Pelatih top asal Italia itu didatangkan sebelum turnamen dimulai untuk membawa Brasil meraih kesuksesan, namun ia gagal memenuhi ekspektasi tersebut.

Namun, menurut Caetano, tidak ada alasan untuk panik. “Dia adalah manajer kami dan akan tetap menjabat selama siklus Piala Dunia yang baru,” jelas direktur tersebut, yang dengan demikian memberikan kejelasan mengenai masa depan Ancelotti.

“Salah satu alasan utama mengapa kami gagal di Piala Dunia ini adalah kurangnya bimbingan yang solid dan stabil yang seharusnya dapat mempersiapkan tim nasional kami dengan benar untuk Piala Dunia. Kami tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama,” kata Caetano.

Dengan demikian, direktur tersebut merujuk pada masa persiapan menjelang turnamen. Ancelotti baru ditunjuk pada Mei tahun lalu, setelah Brasil berganti tiga pelatih tim nasional dalam waktu singkat. Federasi berharap dengan tetap dipertahankannya pelatih asal Italia tersebut, kini akhirnya dapat memastikan kesinambungan menjelang Piala Dunia berikutnya.