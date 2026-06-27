Asosiasi Sepak Bola Brasil marah dan mengirim surat kepada Ketua FIFA Gianni Infantino

Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah mengirimkan surat kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Hal ini terkait dengan gol Vinícius Júnior yang dianulir saat melawan Skotlandia.

Vinícius menjadi bintang utama Brasil pada malam Rabu hingga Kamis. Dengan mencetak dua gol, ia berperan besar dalam kemenangan 0-3 atas Skotlandia.

Namun, nyaris saja sang bintang bahkan bisa mencetak hat-trick. Salah satu golnya dibatalkan setelah intervensi VAR karena ia diduga melakukan pelanggaran terhadap Jack Hendry sesaat sebelumnya.

Asosiasi Sepak Bola Brasil tidak setuju dengan hal ini, seperti yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Samir Xaud. “Jika prinsip utama Piala Dunia ini adalah menghormati interpretasi wasit dan meminimalkan intervensi VAR, maka sangat penting agar filosofi ini diterapkan secara konsisten.”

Salah satu faktor yang mungkin memicu kemarahan Federasi Brasil adalah wasit: César Ramos. Ia juga pernah memimpin pertandingan antara Brasil dan Swiss pada Piala Dunia 2018.

Saat itu, gol yang dicetak Steven Zuber untuk Swiss tetap disahkan, padahal menurut Brasil, ia baru saja melakukan pelanggaran terhadap Miranda. Hal itu masih belum dilupakan oleh pihak Brasil hingga kini.

“Wajar jika muncul pertanyaan ketika wasit yang sama kembali terlibat dalam keputusan penting yang memengaruhi Brasil selama Piala Dunia,” demikian tertulis lebih lanjut dalam surat tersebut. Melalui surat ini, Federasi Sepak Bola Brasil berharap FIFA dapat merefleksikan tindakan mereka sendiri.