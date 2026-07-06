Asosiasi Sepak Bola Belgia terkejut dengan sikap FIFA dalam kasus yang melibatkan Balogun

Florin Balogun tetap bisa bermain untuk Amerika Serikat melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia. Asosiasi Sepak Bola Belgia telah mengajukan protes, namun FIFA tidak memprosesnya, demikian terungkap pada hari Senin.

Balogun menerima kartu merah langsung saat melawan Bosnia dan Herzegovina (2-0) di babak 16 besar akibat tekel keras. Penyerang tersebut secara otomatis diskors selama satu pertandingan, namun berkat campur tangan Presiden AS Donald Trump dan tim pengacara, skorsing tersebut dibatalkan oleh FIFA.

Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan protes terhadap keputusan tersebut. Hal ini terutama karena pencabutan skorsing Balogun harus diketahui melalui media. Akibatnya, RBFA langsung meminta klarifikasi kepada FIFA.

“Sebagai satu-satunya tanggapan, FIFA mengirim surat kepada RBFA yang menyatakan bahwa korespondensi tersebut dianggap sebagai banding, bahwa seorang hakim telah ditunjuk, dan bahwa RBFA hanya memiliki waktu beberapa jam untuk melengkapi banding tersebut. FIFA tidak memberikan informasi apa pun,” demikian tertulis dalam pernyataan Asosiasi Sepak Bola Belgia.

“Menurut peraturan FIFA sendiri, sebuah banding hanya dapat diterima jika keputusan yang disertai alasan telah disampaikan terlebih dahulu kepada pihak yang mengajukan protes. Padahal RBFA hanya mencari penjelasan yang sah, FIFA justru menciptakan prosedur banding sendiri dan kemudian segera memastikan bahwa banding tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima,” tambah RBFA yang merasa heran.

RBFA sangat kecewa karena FIFA tidak memberikan tanggapan yang jelas. “Oleh karena itu, RBFA tidak punya pilihan lain selain menggugat kelayakan pemain tersebut untuk bertanding dalam pertandingan mendatang.”

Tim AS dan Belgia akan memulai pertandingan babak 16 besar pada Selasa pukul 02.00. Pemenang pertandingan ini akan bertanding di perempat final melawan Portugal atau Spanyol.