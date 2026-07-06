Asosiasi Sepak Bola Belgia menyuarakan kekhawatiran: begitulah cara konyol yang digunakan FIFA dalam menanggapi keberatan dalam kasus Balogun

Keriuhan besar seputar pencabutan skorsing Folarin Balogun di Piala Dunia memasuki babak baru. Asosiasi Sepak Bola Belgia, dalam sebuah pernyataan, mengungkap tindakan yang diambil FIFA, yang sekali lagi menimbulkan banyak pertanyaan.

Balogun, penyerang timnas Amerika Serikat, awalnya dijatuhi skorsing setelah menerima kartu merah untuk pertandingan melawan Belgia di Piala Dunia, namun skorsing tersebut tiba-tiba “ditangguhkan” oleh FIFA. Akibatnya, skorsing tersebut diubah menjadi semacam skorsing bersyarat. Tak lama setelah keputusan itu, terungkap bahwa Gedung Putih telah melakukan kontak dengan Gianni Infantino, sehingga kasus ini semakin terkesan janggal.

Meskipun FIFA menyatakan bahwa panggilan telepon tersebut tidak memiliki pengaruh apa pun, Belgia—yang akan menghadapi AS malam ini—merasa ditipu. Mereka telah mengumumkan akan mengambil langkah-langkah hukum. Kini, Asosiasi Sepak Bola Belgia (KBVB) telah merilis pernyataan baru, yang mengungkap reaksi aneh dari FIFA.

“KBVB meminta FIFA untuk memberikan salinan keputusan tersebut, penjelasan mengenai prosedur yang diikuti, serta uraian mengenai pandangan FIFA terkait peraturan yang berlaku. Sebagai satu-satunya tanggapan, FIFA mengirim surat kepada KBVB yang menyatakan bahwa korespondensi tersebut dianggap sebagai banding, bahwa seorang hakim telah ditunjuk, dan bahwa KBVB hanya memiliki beberapa jam untuk menyelesaikan banding tersebut.”

“FIFA sama sekali tidak memberikan informasi apa pun. Semua ini terjadi sementara pada saat yang sama FIFA menolak menanggapi permintaan-permintaan yang sah dari KBVB,” demikian tertulis. Asosiasi Sepak Bola Belgia juga mencatat hal yang sangat aneh.

“FIFA secara sengaja menghapus bagian mengenai skorsing otomatis pemain dari presentasinya selama rapat koordinasi pertandingan. Padahal, topik ini selalu menjadi bagian dari semua rapat serupa yang diadakan menjelang masing-masing dari empat pertandingan sebelumnya. KBVB telah meminta penjelasan kepada FIFA, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai perubahan ini, namun sekali lagi tidak mendapat jawaban apa pun.”

“Untuk memperjelas: hingga saat ini, KBVB masih belum menerima keputusan atau penjelasan apa pun dari FIFA terkait masalah ini. Oleh karena itu, KBVB tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan keberatan terhadap kelayakan pemain tersebut untuk bertanding dalam pertandingan mendatang.”

“Terlepas dari hasil pertandingan ini, KBVB sangat prihatin atas jalannya peristiwa ini dan akan terus berjuang dalam beberapa jam, hari, dan bulan mendatang untuk membela prinsip-prinsip dasar etika, kompetisi yang adil, serta kepentingan sepak bola secara keseluruhan.”