Asosiasi Sepak Bola Belanda Mengajukan Gugatan ke Pengadilan... Peristiwa Pasca-Kekalahan dari Maroko Diteruskan ke Kejaksaan

Dampak pertandingan babak 32 besar di Monterrey, Meksiko, tidak berhenti begitu peluit akhir dibunyikan. Apa yang awalnya merupakan kekecewaan di bidang olahraga dengan cepat berubah menjadi isu publik, setelah media sosial dibanjiri gelombang komentar yang melampaui batas kritik yang dapat diterima.

Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB), dalam pernyataan resmi, mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan resmi kepada Kejaksaan Agung terkait pesan-pesan rasis yang dipublikasikan setelah kekalahan tim nasional dari Maroko melalui adu penalti 3-2, setelah skor imbang 1-1 pada waktu reguler dan perpanjangan waktu pada Senin lalu.

Asosiasi tersebut menjelaskan bahwa hinaan tersebut secara khusus ditujukan kepada tiga pemain yang gagal mengeksekusi tendangan penalti, yaitu Justin Kluivert, Quinten Timber, dan Crescencio Summerville. Dalam pernyataannya, asosiasi menegaskan akan meneruskan semua pesan yang menyinggung tersebut kepada pihak berwenang untuk diambil tindakan hukum yang diperlukan.

Pernyataan tersebut menambahkan: “Sayangnya, mustahil untuk memantau dan menghentikan semua reaksi rasis, tetapi Federasi Sepak Bola Belanda ingin menyampaikan pesan yang sangat jelas: ada batas-batasnya, dan ada konsekuensi bagi siapa pun yang melanggarnya.”

Sementara itu, Perdana Menteri Rob Jetten mengomentari insiden tersebut kepada wartawan pada hari Jumat, menegaskan bahwa ia mengharapkan Kejaksaan Agung mengambil tindakan hukum “agar menjadi peringatan bagi yang lain,” dan menggambarkan apa yang terjadi setelah pertandingan sebagai “sama sekali tidak dapat diterima.”

Gieten melanjutkan: “Pada saat itu, mereka adalah anak-anak kita dan kita tidak melihat warna kulit mereka ketika mereka mengenakan seragam oranye. Namun, ketika salah satu dari mereka gagal mengeksekusi tendangan penalti, hujatan pun menghujani mereka dari segala penjuru.”

Belanda, yang tiga kali mencapai final Piala Dunia, tersingkir dari turnamen ini pada babak 32 besar melawan Maroko di Monterrey, dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 sebelum akhirnya dimenangkan oleh “Singa Atlas” melalui adu penalti.