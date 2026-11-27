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Omar Batarji, juru bicara resmi Asosiasi Liga Pro Saudi, mengungkapkan sikap asosiasi terkait polemik perpanjangan kontrak bintang Al Nassr asal Portugal, Joao Felix. Klub ibu kota itu ingin mempertahankan sang pemain dalam beberapa tahun ke depan, tetapi tantangan finansial berpotensi menghambat tercapainya kesepakatan.

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Al Nassr menempatkan perpanjangan kontrak Felix sebagai salah satu prioritas setelah sang pemain menjadi salah satu elemen berpengaruh dalam skuad. Namun, status klub yang berada di bawah pengawasan keuangan aktif memunculkan pertanyaan mengenai kemampuannya memenuhi kewajiban finansial yang dibutuhkan untuk menuntaskan perpanjangan tersebut.

Saat tampil dalam program "Al-Manasa" di kanal "Thmanyah", Turki Al-Ajmah mempertanyakan kemungkinan Asosiasi Liga Pro turun tangan membantu Al Nassr mengatasi hambatan dalam perpanjangan kontrak sang pemain. Terlebih, mempertahankan bintang sekelas Felix bukan hanya keuntungan teknis bagi tim, tetapi juga menambah nilai pemasaran bagi Liga Roshn.

Asosiasi Tawarkan Bantuan, tetapi Tanpa Intervensi Finansial

Batarji menjawab dengan menegaskan bahwa asosiasi memberikan berbagai bentuk dukungan kepada klub dan siap duduk bersama Al Nassr untuk membahas kondisi keuangannya serta menyusun rencana korektif agar klub tidak sampai mengalami gagal bayar. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa dukungan tersebut tidak berarti asosiasi akan mencampuri kewajiban finansial klub saat ini maupun di masa mendatang, atau mengambil keputusan atas nama klub terkait hal itu.

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Sang juru bicara menekankan bahwa pengawasan keuangan bukanlah pihak yang memberikan bantuan dana kepada klub. Ia menjelaskan bahwa Al Nassr dapat meninjau kembali alokasinya dari Program Akuisisi Pemain, mengevaluasi dana yang tersedia dan sejauh mana anggarannya telah terpakai, serta mempelajari berbagai opsi dan mekanisme yang dapat dimanfaatkan untuk membenahi kondisinya.

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Tak Ada Pengecualian bagi Al Nassr karena Joao Felix

Terkait kemungkinan adanya solusi khusus yang membantu Al Nassr mempertahankan bintang asal Portugal tersebut, Batarji menegaskan bahwa standar pengawasan keuangan diterapkan kepada semua klub tanpa pembedaan. Alokasi Program Akuisisi Pemain juga tunduk pada aturan yang sama, dengan kewajiban mematuhi anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap klub.

Ia menambahkan bahwa setiap pelanggaran finansial ditangani berdasarkan ketentuan yang seragam demi menjamin keadilan di antara klub. Artinya, nilai teknis maupun nilai pemasaran sang pemain tidak memberikan perlakuan berbeda kepada Al Nassr dalam urusan perpanjangan kontraknya.

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Felix bergabung dengan Al Nassr pada musim panas 2025 dari klub Inggris Chelsea dengan kontrak berdurasi dua tahun. Menurut data situs "Transfermarkt", sang pemain telah tampil dalam 63 pertandingan bersama tim di semua kompetisi, dengan torehan 34 gol dan 30 assist, sehingga total kontribusinya mencapai 64 gol. Catatan itu menjelaskan mengapa klub bersikeras mempertahankannya, meski masa depannya diselimuti kerumitan finansial.