Asosiasi Klub Memberikan Hukuman Berat kepada El Shenawy

Asosiasi Klub Profesional Mesir menjatuhkan sanksi kepada Mohamed El Shenawy, kiper Al Ahly, setelah ia terlibat dalam insiden penyerangan terhadap wasit Mahmoud Wafa, yang memimpin pertandingan timnya melawan Ceramica Cleopatra.

Al-Ahly bermain imbang 1-1 dengan Ceramica Cleopatra pada putaran pertama fase final Liga Utama Mesir.

El Shenawy tidak bermain dalam pertandingan Al Ahly melawan Ceramica Cleopatra, namun ia terlibat pertengkaran dengan Wafa setelah pertandingan usai, karena wasit tidak memberikan tendangan penalti untuk Al Ahly.

Asosiasi Klub, melalui situs resminya, mengumumkan hukuman bagi El Shenawy berupa denda sebesar 2.500 pound, karena ia diusir dari lapangan setelah menerima dua kartu kuning dalam pertandingan yang sama, serta skorsing selama empat pertandingan.

Selain itu, El Shenawy juga didenda 50.000 pound karena menyerang wasit Mahmoud Wafa.

Selain itu, Walid Salahuddin, manajer sepak bola Al Ahly, dihukum skorsing satu pertandingan dan denda sebesar 5.000 pound.

Asosiasi Klub juga menjatuhkan denda sebesar 20.000 pound kepada Al-Ahly, karena staf teknis dan administratif tidak mematuhi aturan untuk menjauh dari teknologi video saat meninjau insiden.

