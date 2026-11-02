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Asisten pelatih Napoli, Marco Landucci, menepis anggapan bahwa timnya sedang mengalami krisis setelah kekalahan 2-0 di kandang Juventus pada Minggu membuat Napoli berada di posisi kedelapan klasemen Serie A. Landucci, yang menggantikan pelatih Massimiliano Allegri yang menjalani skorsing di pinggir lapangan, menegaskan bahwa skuadnya yang kekurangan pemain saat ini merasa kecewa, bukan khawatir.

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Pelatih sementara menepis anggapan krisis

Landucci meminta semua pihak tetap tenang setelah gol-gol Kerim Alajbegovic dan Jeremie Boga memberi pelatih Juventus yang tengah mendapat tekanan, Luciano Spalletti, sebuah kemenangan kandang yang krusial. Meski raksasa Turin itu kini unggul tiga poin atas rivalnya dari selatan, tim tamu hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran dalam penampilan yang lesu. Raihan 14 poin dari 10 pertandingan merupakan perolehan terburuk klub itu di kasta tertinggi pada tahap musim ini sejak 2009-10.

Awal yang lamban membuat tim tamu tertinggal

Setelah meraih empat kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan di liga, klub asal selatan itu sudah tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen Lazio serta terpaut sembilan poin dari empat besar. Ketika ditanya oleh DAZN apakah kepanikan mulai melanda, Landucci mengatakan: "Kami tidak khawatir, tetapi kami sangat kecewa karena pertandingan ini penting bagi kami.

"Kenyataannya, begitulah jalannya pertandingan. Kami harus berhenti bicara dan bersiap untuk Rabu. Banyak pemain kami cedera, seperti yang dialami banyak tim dengan jadwal pertandingan seperti ini. Hal itu agak sulit dihindari dan kami harus terus melangkah."

Mengungkap percakapannya dengan Allegri, yang tengah menjalani skorsing, seusai pertandingan, sang asisten melanjutkan: "Ya, kami berbicara di ruang ganti, tetapi tidak banyak yang bisa dikatakan. Jelas, dia tidak senang. Apakah Anda akan senang?

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"Dia hanya mengatakan bahwa kami seharusnya tampil lebih baik pada babak kedua. Kami harus membayar mahal kesalahan-kesalahan kami, itu saja."

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Cedera baru memperparah keadaan

Sudah tanpa Alessandro Buongiorno, Stanislav Lobotka, David Neres, Benoit Badiashile, dan Leonardo Spinazzola, tim tamu kembali mendapat pukulan ketika Kevin De Bruyne dan Giovanni Di Lorenzo terpaksa ditarik keluar saat jeda.

Mengenai ditariknya kedua pemain tersebut, Landucci menambahkan: "Jelas, mereka tidak bisa melanjutkan pertandingan. De Bruyne mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Mengenai Giovanni Di Lorenzo, saya tidak yakin, tetapi dia juga tidak bisa melanjutkan pertandingan. Meski begitu, kami harus tampil lebih baik. Ini pertandingan yang berimbang dan ditentukan oleh gol-gol hebat itu, tetapi kami tidak membantu diri kami sendiri."

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Laga tandang di Eropa mendahului duel melawan pemuncak klasemen

Allegri akan kembali mendampingi timnya di tepi lapangan ketika skuadnya yang dilanda cedera bertandang menghadapi Porto di Liga Champions pada Rabu malam. Meraih hasil positif di Portugal sangat penting untuk memulihkan kepercayaan diri menjelang duel berat di kompetisi domestik melawan pemuncak klasemen Serie A yang belum terkalahkan, Lazio. Hasil buruk lainnya sebelum jeda internasional akan membuat peluang mereka menembus empat besar semakin tipis.