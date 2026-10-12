Ismael Garcia, asisten pelatih Galatasaray, menegaskan bahwa bermain melawan Barcelona ibarat pergi ke dokter gigi.

Barcelona akan bertandang sebagai tamu berat ke markas Galatasaray, Selasa besok, pada matchday kedua fase liga ajang Liga Champions.

Garcia mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar Sport, "Bermain melawan Barcelona ibarat pergi ke dokter gigi; Anda tahu hal itu akan menimbulkan rasa sakit, tetapi Anda harus pergi dan menghadapinya dengan cara terbaik."

Ia menambahkan, "Osimhen? Saya tidak akan memberi Anda kalimat-kalimat klise atau kebohongan; dia siap bermain, dan dia adalah pemain yang membuat perbedaan besar bagi kami. Jelas bahwa dia mampu tampil."

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Ia menekankan, "Gaya Barcelona, yang bercirikan agresivitas dan pressing dengan lini pertahanan berada di tengah lapangan, bisa membuat Osimhen menjadi penyerang ideal untuk menghadapi jenis pertahanan seperti itu."

Ia melanjutkan, "Memanfaatkan ruang serta berlari cepat dan vertikal menuju gawang dalam situasi-situasi tersebut tanpa diragukan merupakan salah satu kunci terpenting untuk menyakiti Barcelona."

Ia menjelaskan, "Tekanan suporter terhadap Barcelona? Bermain di kandang sendiri merupakan faktor tambahan, tetapi saya merasa faktor ini bagi kami lebih dari sekadar keunggulan tambahan, sebab atmosfer yang tercipta di stadion dan suporter yang kami miliki mendorong para pemain untuk memberikan lebih dari 100% kemampuan mereka."

Ia mengatakan, "Barcelona adalah kandidat utama untuk meraih gelar Liga Champions. Namun, seperti semua tim, mereka punya titik lemah yang kami yakin mampu kami manfaatkan untuk menyakiti mereka. Saya berharap kami berhasil melakukannya."

Ia menambahkan, "Kami menghormati Barcelona, tetapi tidak sampai takut kepada mereka, karena kami adalah Galatasaray yang memiliki pemain-pemain bagus. Dan saya termasuk orang yang lebih suka fokus pada nilai hal-hal baik yang dimiliki timnya daripada sibuk memikirkan lawan."

Ia menegaskan, "Saya akan sangat senang jika Raphinha tidak bermain melawan kami, tetapi dia menampilkan level yang luar biasa sepanjang sisa musim ini. Adapun melawan kami, saya lebih suka dia tidak tampil. Sementara Yamal adalah pemain paling berbakat di dunia saat ini, tetapi dia kadang-kadang bisa melakukan beberapa kesalahan kecil di sisi defensif. Dan mungkin kami bisa memanfaatkan hal itu."

Ia menutup, "Saya pikir beberapa hal sudah dikatakan tentang Raphinha, dan saya sepenuhnya setuju dengan hal itu. Saat ini, saya melihatnya sebagai pemain dengan level tertinggi, dan di waktu yang sama, dia tidak mendapatkan penghargaan yang layak dia terima."