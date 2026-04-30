Ashley Young pensiun dari sepak bola, namun masih bisa menghasilkan jutaan euro bagi Ajax

Ashley Young (40) akan pensiun dari sepak bola profesional setelah musim ini. Setelah 23 tahun, pemain asal Inggris ini mengakhiri kariernya. Dalam pertandingan terakhirnya bersama Ipswich Town, ia bisa memberikan kontribusi besar bagi Ajax.

Melalui Instagram, Young mengumumkan akhir dari kariernya yang gemilang. “Dari Sefton Road ke Vicarage Road ke Villa Park ke Wembley ke Old Trafford ke San Siro kembali ke Villa Park ke Goodison Park dan akhirnya ke Portman Road.”

“Ini adalah perjalanan yang hanya bisa saya impikan saat masih kecil! Mimpi ini akan berakhir dan Sabtu ini mungkin akan menjadi pertandingan terakhir dalam karier profesional saya,” tutup pemain yang telah 39 kali membela tim nasional Inggris ini.

Pemain sayap ini memainkan sebagian besar pertandingannya bersama Manchester United. Tak kurang dari 261 kali Young mengenakan seragam The Red Devils.

Bersama Manchester United, Young antara lain memenangkan Premier League dan Liga Europa. Di final 2017, raksasa Inggris itu mengalahkan Ajax. Sabtu ini, Young justru bisa memberikan bantuan besar bagi tim asal Amsterdam tersebut, dalam apa yang mungkin menjadi pertandingan terakhirnya bersama Ipswich.

Jika Ipswich promosi, status pinjaman Chuba Akpom akan diubah menjadi transfer permanen. Klub Inggris tersebut harus membayar lebih dari 9 juta euro kepada Ajax.

Ipswich akan menghadapi Queens Park Rangers, yang berada di peringkat ke-14, Millwall akan menghadapi Oxford United, dan Middlesbrough akan menghadapi Wrexham yang sulit, yang berada di peringkat keenam. Peringkat kedua akan langsung lolos ke Premier League, sementara peringkat ketiga hingga keenam akan masuk ke babak play-off.