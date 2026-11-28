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Ashley Cole sedang dalam pembicaraan untuk menjadi pelatih Bristol Rovers. Steve Evans terancam dipecat setelah timnya kalah 3-1 di kandang dari Tranmere pada Sabtu. Mantan bek kiri Chelsea, Arsenal, dan Inggris itu belum memiliki pekerjaan setelah masa singkat di Cesena. Ia kini berpeluang mendapat pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala di Inggris bersama klub League Two yang sedang kesulitan dan menempati posisi ke-18 itu.

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Cole muncul sebagai calon pengganti Evans

Ashley Cole sedang dalam pembicaraan untuk menjadi pelatih Bristol Rovers, sementara masa depan Steve Evans tidak menentu setelah kekalahan kandang 3-1 dari Tranmere pada Sabtu. Sky Sports melaporkan bahwa mantan bek kiri Chelsea dan Arsenal itu telah berdiskusi dengan klub. Kekalahan terbaru tersebut semakin menambah tekanan terhadap pelatih Rovers.

Bristol Rovers berada di posisi ke-18 League Two, lima poin di atas zona degradasi, dan hanya memenangi satu dari delapan pertandingan liga terakhir mereka. talkSPORT mendapat informasi bahwa Evans terancam dipecat, meski timnya baru-baru ini meraih tiga kemenangan dalam empat pertandingan di semua kompetisi.

Pekerjaan pertama sebagai pelatih kepala di Inggris menanti

Cole, 45 tahun, belum memiliki pekerjaan setelah meninggalkan klub Serie B Cesena pada Juni. Masa tugasnya selama delapan pertandingan di Italia merupakan pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala. Kepindahan ke Memorial Stadium akan memberinya pekerjaan pertama sebagai pelatih kepala di Inggris, setelah kiprahnya di Italia berakhir dalam waktu kurang dari tiga bulan .

Ia menjalani wawancara untuk posisi pelatih Bromley setelah Andy Woodman dipecat, tetapi posisi itu jatuh kepada Karl Robinson. Sejak pensiun pada 2019, Cole pernah menjadi bagian dari staf pelatih Derby, Chelsea, Everton, dan Birmingham. Ia juga menghabiskan lima tahun sebagai asisten Lee Carsley di tim Inggris U-21 dan memenangi Kejuaraan Eropa dua kali berturut-turut.

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Evans tetap yakin sebelum kalah dari Tranmere

Evans melatih Rovers sejak Desember lalu dan membawa tim itu finis di posisi ke-14 musim lalu, tetapi musim ini berjalan sulit. Sebelum menghadapi Tranmere yang berada di posisi keempat, ia berkata: "Orang-orang tidak akan membicarakannya, tetapi jika kami menang pada Sabtu, berarti kami memenangi empat dari lima pertandingan."

Pertandingan berikutnya OLD League Two 14.45 BRR

Merujuk pada dirinya dan Paul Raynor, asisten yang telah lama bekerja bersamanya, ia menambahkan: "Namun, jika Steve Evans dan Paul Raynor berada di League Two, mereka ingin membicarakan sisi negatifnya. Kami hanya membicarakan hal-hal positif dengan para pemain." Namun, Tranmere meraih tiga poin, membuat Evans harus berjuang mempertahankan pekerjaannya.

Apa selanjutnya bagi Rovers dan Cole?

Rovers kini harus memutuskan apakah akan mempertahankan Evans atau menyerahkan kendali kepada Cole demi menyelamatkan musim mereka. Jika kepindahan itu terwujud, mantan bek Inggris tersebut, yang juga membantu Carsley saat menjadi pelatih sementara tim senior pada 2024, akan ditugaskan menjauhkan Bristol Rovers dari ancaman degradasi.