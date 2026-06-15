Asensio: Kami akan menjuarai liga bersama Mourinho... dan transfer baru ini merupakan "lompatan besar" bagi Real Madrid

Raúl Asensio, bek tengah Real Madrid, memuji kedatangan José Mourinho sebagai pelatih baru tim Los Blancos, dengan menegaskan bahwa pelatih asal Portugal itu "mengubah semangat kompetitifnya" selama masa jabatannya yang pertama di klub pada 2010 hingga 2013, serta mengungkapkan antusiasmenya yang besar untuk bermain di bawah asuhannya.

Asensio, 23 tahun, mengatakan kepada David Ibáñez dalam program "El Desmarque" dari Montmelo selama balapan Grand Prix antara Barcelona dan Catalunya, bahwa "proyek baru bersama Mourinho sangat menarik dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya".

Dia menambahkan, "Saat masih kecil, saya melihat bagaimana dia mengubah tim, semangat kompetitif yang dia bawa ke klub, serta kemarahan dan tekadnya. Saya rasa itulah sifat-sifat yang membentuk saya sebagai pemain."

Mengenai kemungkinan memenangkan La Liga musim depan, pemain asal Kepulauan Canary itu menjawab dengan percaya diri: "Ya, tentu saja, Mourinho telah mencetak rekor dengan 100 poin dan 121 gol, jadi mari kita coba," merujuk pada musim 2011-2012 yang bersejarah ketika pelatih asal Portugal itu memimpin Real Madrid memecahkan rekor di La Liga.

Bernardo Silva

Mengenai kemungkinan bergabungnya Bernardo Silva, pemain asal Portugal dari Manchester City, ke Real Madrid dalam bursa transfer musim panas, Asensio berkata: "Dia sangat bagus, dan itu akan menjadi lompatan besar bagi tim," sambil menegaskan: "Kami akan menyambut siapa pun yang datang dengan tangan terbuka, dan kami yakin proyek yang mereka jalankan luar biasa."