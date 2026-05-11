Asap putih di Rotterdam? 'Dia akan mengumumkan bahwa dia ingin bergabung dengan Feyenoord'

Dévy Rigaux tampaknya akan segera bergabung dengan Feyenoord. Direktur teknis asal Belgia ini akan menggantikan posisi Dennis te Kloese di Rotterdam, demikian dilaporkan oleh 1908.nl.

Rigaux telah bekerja di Club Brugge sejak 2009. Pria berusia 38 tahun ini memulai kariernya sebagai pelatih akademi dan naik pangkat menjadi ‘direktur urusan sepak bola’ di klub Belgia tersebut.

Dengan tiga pertandingan tersisa, Brugge berada di puncak klasemen Liga Pro Belgia. Klub ini unggul satu poin dari pesaing terdekatnya, Union Sint-Gillis.

Rigaux akan mengumumkan keinginannya untuk pindah ke Feyenoord begitu klub tersebut memastikan gelar juara. Kesepakatan tersebut tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.