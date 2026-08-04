Transfer Givairo Read ke AS Roma tampaknya semakin berada di ujung tanduk, demikian dilaporkan Gianluca Di Marzio dari Sky Sport. Menurut jurnalis transfer Italia itu, klub ibu kota kini telah mengarahkan bidikannya kepada alternatif lain.

"Klub Rotterdam itu bernegosiasi habis-habisan. Karena itu, pembicaraan pada Senin malam sempat menemui jalan buntu," tulis Voetbal International sebelumnya. "Roma tampaknya tidak ingin melangkah lebih jauh. Karena itu, kini tinggal menunggu apakah kedua pihak akan semakin mendekat dalam beberapa hari ke depan."

"Hanya ada sedikit optimisme soal transfer Read ke AS Roma," lapor Di Marzio. Klub Italia itu dikabarkan memang telah mengajukan tawaran kedua dan saat ini menunggu respons dari Feyenoord.

"Agen sang pemain, yang sendiri sudah menyatakan preferensinya untuk Roma, akan mencoba mendorong Feyenoord agar menurunkan harga yang diminta. Meski begitu, di dalam klub Italia itu hanya ada sedikit keyakinan akan akhir yang baik," tulis Di Marzio.

Karena harga yang diminta Feyenoord terlalu tinggi, Roma tampaknya beralih ke alternatif lain, demikian dilaporkan Di Marzio dan Matteo Moretto dari Marca. Pelatih Gian Piero Gasperini terpikat pada Nahuel Molina dan ingin menambahkan pemain Argentina itu ke dalam skuadnya apabila kedatangan Read ternyata tidak memungkinkan.

I Giallorossi ingin bisa segera beralih kepada pemain yang sesuai dengan keinginan pelatih Italia tersebut. Roma dikabarkan sudah mengajukan tawaran sekitar lima belas juta termasuk bonus kepada Atlético Madrid. Gasperini sebelumnya juga sudah ingin membawa bek kanan itu ke Atalanta.

Menurut Di Marzio dan Moretto, beberapa jam ke depan akan sangat krusial bagi AS Roma. Jika Feyenoord tidak bersedia menurunkan harga yang diminta untuk Read, klub ibu kota itu akan berusaha segera mencapai kesepakatan final untuk kedatangan Molina.