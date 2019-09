AS Roma Hukum Seumur Hidup Penghina Juan Jesus

AS tak mau main-main dalam upaya melawan rasisme dalam sepakbola, khususnya di Italia. I Giallorossi menjatuhkan sanksi larangan menonton pertandingan seumur hidup kepada seorang suporter.

Klub ibu kota Italia tersebut tampaknya sangat geras dengan insiden berbau rasis yang belakangan ini kembali marah di Serie A. Mereka secara blak-blakan mengunggah tangkapan layar — termasuk detail akun si pemilik — dan mengonfirmasi mereka telah melaporkan insiden ini kepada polisi.

Hukuman tersebut dikeluarkan setelah badan anti-diskriminasi Fare mengatakan otoritas sepakbola Italia dan sistem disipliner mereka dianggap lemah dalam memerangi rasisme.

The owner of the below Instagram account sent Juan Jesus disgusting racist abuse via direct message today



We have reported the account to the Italian police



We have reported the account to Instagram



The person responsible will be banned from #ASRoma games for life#NoToRacism pic.twitter.com/qP3SZT0pJY