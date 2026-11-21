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AS Roma mengincar winger Nottingham Forest Callum Hudson-Odoi dengan nilai transfer £10 juta pada Januari untuk memperkuat sisi kiri serangan. Klub Serie A itu memandang pemain berusia 26 tahun yang tersisih tersebut sebagai alternatif Jamie Gittens dari Chelsea setelah waktu bermainnya di City Ground semakin minim.

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Raksasa Italia siapkan langkah pada musim dingin

Menurut TEAMtalk, Roma memasukkan Hudson-Odoi ke daftar incaran mereka pada musim dingin seiring keinginan pelatih kepala Gian Piero Gasperini menambah opsi di lini depan. Meski kedua klub belum melakukan kontak resmi, sumber-sumber meyakini tawaran £10 juta bisa menarik bagi Forest. Jumlah itu akan memungkinkan klub Premier League tersebut memperoleh lebih dari dua kali lipat biaya transfer kurang dari £5 juta yang mereka bayarkan kepada Chelsea pada September 2023 .

Peran yang mengecil memicu minat transfer

Hudson-Odoi tiba di Trentside setelah mencatatkan 156 penampilan bersama tim senior Chelsea. Pada awalnya, perekrutannya terbukti sebagai langkah jitu bagi klub, dengan sumbangan gol dan assist yang cukup banyak dalam musim-musim sebelumnya. Penampilan konsistennya bahkan membuatnya mendapat kontrak baru jangka panjang pada Agustus 2025, yang mengikatnya dengan klub East Midlands tersebut hingga musim panas 2028.

Namun, posisinya dalam skuad berubah drastis di bawah manajer Oliver Glasner musim ini. Winger Inggris itu hanya tampil lima kali sebagai pemain pengganti di semua kompetisi, dengan total hanya 45 menit bermain di Premier League. Berkurangnya peran tersebut menarik perhatian sejumlah klub di Inggris dan daratan Eropa menjelang bursa transfer musim dingin.

Transfer Malen menjadi acuan strategi perekrutan

Di Roma, para petinggi yang menangani perekrutan ingin mengulangi keberhasilan transfer Donyell Malen, yang datang dengan status pinjaman dari Aston Villa pada Januari 2026 sebelum direkrut secara permanen berkat penampilan impresifnya. Laporan tersebut menyebutkan bahwa meski Gittens dari Chelsea tetap menjadi target utama Roma untuk sisi kiri, Hudson-Odoi dipandang sebagai opsi kedua yang realistis bagi sistem Gasperini.

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Sumber-sumber media tersebut meyakini peminjaman pada pertengahan musim dengan opsi pembelian pada musim panas merupakan skema yang dapat diterima semua pihak. Forest, yang dikenal piawai bernegosiasi, mungkin justru lebih memilih melepasnya sementara agar valuasinya tetap lebih tinggi pada masa mendatang, ketimbang menyetujui penjualan permanen pada Januari.

Klub Premier League punya posisi tawar kuat

Untuk saat ini, Hudson-Odoi tetap menjadi bagian dari kedalaman skuad Glasner di City Ground. Kontraknya yang masih tersisa dua setengah tahun memberi Forest posisi tawar yang kuat. Apakah Roma akan menindaklanjuti ketertarikan mereka dengan tawaran resmi bergantung pada kesediaan Nottingham Forest untuk bernegosiasi dan keinginan sang pemain pindah ke Italia pada pertengahan musim. Minat dari klub-klub rival di Inggris maupun Eropa daratan juga dapat memengaruhi pembicaraan pada Januari.