Arteta ubah susunan pemain Arsenal, Giroud di bangku cadangan Lille

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Di Liga Champions Eropa

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Mikel Arteta, pelatih Arsenal, telah mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Lille, Selasa malam ini, di Liga Champions.

Menurut surat kabar "The Sun", Mikel Arteta melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain yang mampu membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan 2-1 atas Leeds pada Sabtu lalu.

Myles Lewis-Skelly bergeser ke posisi bek kiri, sementara Bruno Guimaraes masuk ke lini tengah, dan Jurrien Timber menggantikan Ben White di posisi bek kanan.

Mikel Merino juga hadir di lini tengah, namun ia mungkin menjalankan peran Martin Odegaard yang berada di antara para pemain cadangan. Eberechi Eze dan Viktor Gyokeres bergabung ke lini serang setelah Bukayo Saka dan Kai Havertz dicoret dari susunan pemain inti.

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Berikut susunan pemain Arsenal:

Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimaraes, Rice; Madueke, Merino, Eze, dan Gyokeres.

Di sisi lain, berikut susunan pemain Lille:

Ozer, Gudjohnsen, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Ben Talep, Andre, Bakoua, Oudea, dan Haraldsson.

Bintang besar Prancis Olivier Giroud, mantan pemain Arsenal, duduk di bangku cadangan Lille dalam pertandingan ini.